Jeep ha svelato in collaborazione con Marvel “The Original Superheroes”

Jeep accelera sul terreno dell’immaginario americano e lo fa scegliendo il simbolo più riconoscibile del patriottismo pop: Capitan America. Il marchio del gruppo Stellantis ha svelato “The Original Superheroes”, nuova campagna estiva realizzata in collaborazione con Marvel, pensata per celebrare gli 85 anni di storia del brand e rilanciare la propria identità fatta di libertà, avventura e spirito militare.

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Jeep celebra 85 anni con Marvel e Capitan America

Al centro dell’operazione c’è la Jeep Wrangler America250 Edition, versione speciale che porta sulla ruota di scorta un copripneumatico ispirato allo scudo di Capitan America. Un dettaglio scenografico, ma anche un manifesto: Jeep e il supereroe Marvel sono entrambi nati nel 1941 e condividono, nella narrazione costruita dal marchio, un’eredità comune di coraggio, servizio e resistenza.

Il cuore della campagna è un video ad alto impatto visivo. La Wrangler A250 viene paracadutata da un aereo militare, in un omaggio dichiarato alla Willys MB della Seconda guerra mondiale. Una volta a terra, accanto a lei si schierano altri modelli iconici della gamma: Grand Cherokee, Cherokee, Gladiator, Grand Wagoneer e Compass. Ma la scelta più significativa riguarda i protagonisti alla guida: non attori, ma veterani statunitensi congedati con onore, molti dei quali hanno servito con il grado di capitano nelle forze di terra, aria e mare.

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“The Original Superheroes” punta così a ridefinire il concetto di eroismo, spostandolo dalla finzione cinematografica alla vita reale. Il messaggio è chiaro: i supereroi originali non indossano necessariamente un costume, ma sono uomini e donne che hanno servito il proprio Paese.

Durante le riprese, era presente anche un consulente militare per garantire autenticità e rispetto della cultura delle forze armate. È una scelta comunicativa calibrata per trasformare un lancio commerciale in un racconto valoriale, dove prodotto, memoria storica e intrattenimento convergono in un’unica narrazione.

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L’iniziativa si inserisce in una collaborazione più ampia tra Jeep e Marvel, destinata a proseguire fino alla fine del 2026 in concomitanza con l’uscita di “Avengers: Doomsday”, prevista nelle sale il 18 dicembre 2026. La partnership aveva già preso forma il 12 maggio con “Origin Story”, video da 50 secondi in stile fumetto lanciato per accompagnare la Wrangler America250 Edition. A rafforzare l’operazione c’è anche una copertina illustrata in edizione limitata, con Capitan America e la Wrangler speciale, inclusa nell’acquisto del modello 2026.





La celebrazione si lega anche ad America250, il 250º anniversario degli Stati Uniti, che sarà ufficialmente festeggiato il 4 luglio. Jeep, Chrysler, Dodge e Ram, partner automobilistici dell’iniziativa, hanno già trasformato il quartier generale nordamericano di Auburn Hills in una vetrina patriottica, con rivestimenti tematici e illuminazione rossa, bianca e blu.