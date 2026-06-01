Ferrari d’epoca si schianta a Bergamo durante l’Historic Gran Prix

Doveva essere una domenica di passione pura, motori d’epoca e profumo della benzina mescolato all’aria di Città Alta. Il Bergamo Historic Gran Prix 2026 stava scorrendo esattamente come da copione, con circa 80 automobili storiche e 60 motociclette impegnate nella sfilata tra le Mura di Bergamo, quando nel pomeriggio del 31 maggio qualcosa ha rotto il ritmo della festa. Con una Ferrari come unica vittima, per fortuna.

Advertisement

Una Ferrari 208 GTS Turbo ha perso il controllo nei pressi del Parking Fara, mentre procedeva in direzione di Sant’Agostino lungo il tradizionale percorso di circa tre chilometri. In pochi istanti, l’auto ha abbandonato la traiettoria, ha sfiorato il pubblico assiepato lungo il tracciato e ha concluso la propria corsa contro un albero. Esattamente dove doveva finire, se si vuole trovare un appiglio al sollievo: l’albero ha fermato tutto. Qualche metro in più, e il bilancio sarebbe stato un’altra storia.

A bordo si trovavano due persone. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe perso il controllo durante una fase di accelerazione, nel tratto successivo al bivio tra via della Fara e via San Lorenzo. Tra le ipotesi che circolano nelle prime ore c’è quella di una macchia d’olio sull’asfalto.

Advertisement

Le vetture storiche come questa Ferrari, prive di qualsiasi controllo elettronico della stabilità, sono splendide e spietate finché non perdonano una variazione improvvisa di aderenza. La potenza arriva, le ruote non rispondono, e il margine tra la sfilata e il fuori strada si assottiglia in una frazione di secondo.

Il pronto intervento degli addetti alla sicurezza e della Croce Rossa ha permesso di escludere feriti gravi, sia tra gli occupanti della Ferrari sia tra il pubblico. Una notizia che vale più di qualsiasi considerazione tecnica o organizzativa.

Advertisement

Il Bergamo Historic Gran Prix è un evento amato, radicato, capace di portare migliaia di persone a contatto con un patrimonio motoristico che merita di essere celebrato. Questa volta è andata bene. La prossima volta non si può lasciare all’albero il compito di fare da guardrail.