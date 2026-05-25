Alfa Romeo Tonale, l’erede cresce e cambia ruolo: sarà lei la nuova protagonista del Biscione?

La nuova Alfa Romeo Tonale rischia di diventare uno di quei modelli su cui si misura davvero il futuro del Biscione. Non tanto perché sostituirà l’attuale generazione, ma perché potrebbe assumere un ruolo molto più pesante di quello avuto finora. Dopo l’Investor Day di Stellantis, infatti, su Giulia e Stelvio restano ancora diversi interrogativi, mentre la prossima Tonale sembra essere uno dei progetti più concreti sul tavolo.

La nuova Alfa Romeo Tonale potrebbe diventare un modello chiave per il biscione

L’arrivo della nuova Alfa Romeo Tonale sarebbe previsto intorno al 2028, con produzione a Melfi. E questo, per Alfa Romeo, conta parecchio. Significa mantenere in Italia un modello chiave, in uno stabilimento destinato a diventare sempre più centrale per i SUV elettrificati del gruppo Stellantis. La base tecnica sarà condivisa con modelli come Jeep Compass, DS 7 e Lancia Gamma, ma la vera sfida sarà trasformare quella piattaforma in qualcosa che sappia parlare davvero il linguaggio Alfa.

Il salto più importante dovrebbe riguardare le dimensioni. La nuova Alfa Romeo Tonale potrebbe arrivare a circa 4,6 o 4,7 metri di lunghezza, quindi molto vicino all’attuale Stelvio. Questo cambierebbe completamente la sua identità: da SUV compatto a modello più grande, più importante, forse destinato a diventare uno dei pilastri della gamma europea del marchio.

Anche i motori seguiranno una strada ormai inevitabile. Il termico puro dovrebbe lasciare spazio a soluzioni mild hybrid, plug-in hybrid ed elettriche. Una scelta che nasce dalle normative, certo, ma anche da un mercato che chiede SUV più efficienti, più tecnologici e più facili da collocare dentro le strategie future dei costruttori.

Sul design, invece, il margine di mistero resta ampio. È probabile che la nuova Alfa Romeo Tonale riprenda alcuni elementi visti sulla Junior, ma dovrà fare un passo ulteriore: essere moderna senza sembrare fredda, sportiva senza diventare forzata, pratica senza perdere personalità. In fondo è sempre questo il punto quando si parla di Alfa Romeo.

Resta da capire come si inserirà rispetto all’altro modello di segmento C emerso durante l’Investor Day, forse più vicino al mondo delle hatchback. La nuova Alfa Romeo Tonale, invece, sembra destinata a salire di livello e a raccogliere almeno una parte dell’eredità lasciata dallo Stelvio.