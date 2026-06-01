Ferrari Luce accende il web: la prima elettrica di Maranello supera 48 milioni di views in 48 ore

Ferrari Luce non ha creato dibattito solo tra appassionati, addetti ai lavori e puristi del Cavallino. Il lancio ufficiale della vettura ha prodotto anche un impatto immediato sui social, dove il nuovo modello di Maranello è diventato in poche ore uno dei temi più discussi. Secondo i dati raccolti da Comscore sui profili business presenti nel proprio database, nelle prime 48 ore dal debutto sono stati pubblicati oltre 1.100 contenuti dedicati alla vettura, capaci di generare complessivamente più di 48 milioni di video views.

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Nelle prime 48 ore dal debutto sono stati pubblicati oltre 1.100 contenuti dedicati alla Ferrari Luce

Numeri che fotografano la portata mediatica dell’operazione e confermano quanto il passaggio all’elettrico, quando riguarda un marchio come Ferrari, sia destinato a superare i confini della semplice presentazione di prodotto. La Luce è infatti entrata subito in una conversazione più ampia, fatta di tecnologia, identità, tradizione e futuro del brand.

A trainare il dibattito sono state soprattutto le piattaforme del gruppo Meta. Facebook si è confermata la più attiva per volume di pubblicazioni, raccogliendo il 52% dei contenuti analizzati. Instagram, invece, ha dominato sul piano delle performance: sulla piattaforma si è concentrato il 62% delle video views, il 56% dell’engagement totale e il 42% dei commenti generati.

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Il livello di partecipazione del pubblico appare particolarmente elevato anche osservando i cosiddetti “first comments”, cioè i commenti diretti ai post, senza considerare le risposte ai singoli commenti. Il contenuto più commentato ha superato quota 17 mila first comments: si tratta di un reel di approfondimento pubblicato da Car and Driver, una delle testate automotive statunitensi più autorevoli. Un dato significativo anche per la stessa pagina Instagram della testata, visto che il reel dedicato alla Ferrari Luce è risultato il contenuto con il maggior numero di commenti pubblicato negli ultimi 30 giorni.

Sul fronte delle visualizzazioni, il contenuto più visto è stato il post di lancio diffuso dal profilo ufficiale Ferrari. Al secondo posto compare invece il video pubblicato da Askanews con l’intervista a Luca Cordero di Montezemolo, che ha espresso una posizione critica nei confronti del nuovo modello elettrico. Proprio le dichiarazioni dell’ex presidente del Cavallino hanno avuto un ruolo centrale anche in termini di engagement, contribuendo ad alimentare una discussione molto partecipata.

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Il post con il maggior numero di interazioni è stato pubblicato dalla pagina “Cose non Cose”, community giornalistica italiana molto seguita da Gen Z e Millennials, e si è concentrato proprio sulle parole di Montezemolo. Un segnale chiaro: la Ferrari Luce non viene letta soltanto come una nuova auto, ma come un passaggio simbolico nella storia del marchio.

Tra gli editori più attivi nella copertura del tema figurano testate verticali come Automoto, Quattroruote e Motor1, affiancate da realtà generaliste come il Corriere della Sera. Il debutto dell’elettrica Ferrari ha quindi superato rapidamente il perimetro degli appassionati di auto, intercettando un pubblico più ampio e inevitabilmente diviso tra entusiasmo per l’innovazione e resistenza da parte dei puristi.

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L’analisi del sentiment, condotta sui contenuti pubblicati dai profili business e non sui commenti degli utenti privati, evidenzia una percezione iniziale complessivamente critica. Il Net Sentiment si attesta infatti a -12,4 punti percentuali, segnalando come scetticismo e controversia abbiano prevalso sull’entusiasmo nella prima fase del lancio.

La componente negativa si concentra soprattutto sui temi dell’heritage e dell’identità Ferrari, con diversi contenuti che descrivono Ferrari Luce come distante dall’immaginario tradizionale del brand. Anche il design emerge tra gli elementi più polarizzanti. L’unico driver chiaramente positivo riguarda invece il coinvolgimento di Jony Ive, designer dell’iPhone, e dello studio LoveFrom nel progetto creativo.