Peugeot 404, la berlina elegante che conquistò l’Africa e diventò leggenda nei rally

Peugeot 404 è uno dei modelli più famosi ed emblematici nella storia della casa automobilistica del leone. Questa vettura nasceva come una berlina rassicurante, solida, pensata per accompagnare la vita quotidiana con discrezione e comfort. Eppure proprio quella sua apparente normalità sarebbe diventata la chiave di un successo straordinario, capace di portarla dalle strade europee agli sterrati africani, fino alla leggenda dei rally.

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Peugeot 404 unì eleganza Pininfarina, robustezza e comfort, diventando un’icona dei rally africani e una leggenda dell’automobilismo.

Presentata nel 1960, la Peugeot 404 rappresentò un passaggio importante per Peugeot. Raccoglieva l’eredità della 403 e apriva la strada alla Serie “04”, alzando il livello in termini di stile, qualità costruttiva e affidabilità. Non era una vettura costruita per stupire con effetti speciali, ma per convincere chilometro dopo chilometro. Una qualità che, con il tempo, avrebbe fatto la differenza.

La firma stilistica era quella di Pininfarina, e si vedeva. La linea era pulita, elegante, ben proporzionata. I montanti sottili, le superfici laterali ordinate, le piccole pinne posteriori e le cromature usate senza eccessi le davano un’immagine moderna ma sobria. Era una Peugeot profondamente francese nell’impostazione, ma con quel tocco italiano capace di renderla più raffinata e riconoscibile.

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Anche sotto la carrozzeria la 404 puntava sulla concretezza. La struttura monoscocca garantiva robustezza, mantenendo il peso sotto i 1.100 kg. Le sospensioni a lunga escursione offrivano un comfort elevato anche sulle strade dissestate, mentre l’impianto frenante a tamburo con servofreno Hydrovac era adeguato agli standard dell’epoca. Tutto era pensato per durare, resistere e funzionare bene anche lontano dai percorsi più facili.

La gamma si arricchì poi con le eleganti versioni Coupé e Cabriolet, prodotte da Pininfarina e successivamente meccanizzate a Sochaux. Dal punto di vista tecnico, la 404 fu anche più avanzata di quanto il suo aspetto tranquillo lasciasse intuire. Fu infatti tra le prime auto di grande serie a proporre l’iniezione meccanica di benzina, una soluzione allora riservata a vetture ben più prestigiose. Peugeot offrì inoltre versioni diesel, scelta ancora rara in quegli anni.

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Il vero salto nella leggenda arrivò però con l’East African Safari Rally. Negli anni Sessanta era una delle prove più dure al mondo: oltre 5.000 chilometri tra Kenya, Uganda e Tanzania, con fango, piogge torrenziali, polvere, caldo e tratti quasi impraticabili. In quel contesto estremo, dove molte vetture si arrendevano, la Peugeot 404 riuscì a esaltare le proprie qualità migliori.

Nel 1966 arrivò una stagione memorabile, con tre vittorie assolute tra Rally del Congo, Tour de Corse ed East African Safari Rally. In Africa, Bert Shankland e Chris Rothwell portarono la 404 al successo e si ripeterono anche nel 1967. Nel corso del decennio, la berlina francese conquistò quattro vittorie assolute al Safari, tre consecutive tra il 1966 e il 1968.

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A fare la differenza fu un equilibrio tecnico particolarmente riuscito. Il motore 1.6 a benzina arrivò fino a 96 CV, ma il vero punto di forza era il comportamento complessivo della vettura. Il retrotreno “a tubo di coppia” garantiva trazione, robustezza e grande escursione delle ruote posteriori, qualità decisive sugli sterrati africani.

La Peugeot 404 diventò così molto più di una berlina elegante. Fu un’auto capace di dimostrare sul campo la propria affidabilità, trasformando le vittorie sportive in una potente conferma commerciale. Bella senza ostentazione, semplice ma intelligente, confortevole e resistente: ancora oggi resta una delle Peugeot più complete e affascinanti di sempre.