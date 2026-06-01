In vendita l’Alfa Romeo 75 della Polizia: il rarissimo modello da rally con motore V6 Busso da 260 CV

Non è una semplice Alfa Romeo 75, e per gli appassionati del Biscione questo basterebbe già a far drizzare le antenne. L’esemplare oggi in vendita a Bologna, presso il concessionario Gulfblue, è però qualcosa di ancora più particolare: una Alfa Romeo 75 3000 V6 Gruppo A con livrea ufficiale della Polizia di Stato, omologazione FIA e una storia sportiva che racconta una pagina poco nota, ma affascinante, del motorismo italiano.

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In vendita una rara Alfa Romeo 75 ex Polizia, preparata per i rally con V6 Busso da 260 CV, omologazione FIA e storia sportiva unica.

A renderla così speciale non è solo la base tecnica, già iconica di suo, ma il contesto da cui arriva. Tra gli anni Ottanta e Novanta, infatti, la Polizia di Stato aveva una propria squadra corse. Non si trattava di una semplice operazione d’immagine: le vetture erano preparate per correre davvero e al volante c’erano agenti in servizio, con tanto di targhe ufficiali del Corpo.

La livrea è probabilmente il primo dettaglio che cattura lo sguardo. L’azzurro tipico delle volanti, la grande scritta “Polizia” in bianco e le strisce chiare rendono questa 75 immediatamente riconoscibile. Gli sponsor dell’epoca aggiungono il giusto sapore racing, senza togliere identità a una vettura che sembra arrivare direttamente da un rally di fine anni Ottanta.

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Sotto il cofano c’è poi uno dei motori più amati dagli alfisti: il Busso. Questa Alfa Romeo 75 monta infatti il V6 da 3,0 litri, capace di sviluppare circa 260 CV. La potenza viene scaricata sulle ruote posteriori attraverso il celebre schema transaxle, una soluzione tecnica che contribuì a rendere la 75 una berlina molto apprezzata per equilibrio, comportamento dinamico e piacere di guida.

La squadra corse della Polizia non disponeva soltanto della 75. Nel parco vetture figuravano anche modelli come l’Alfasud 1300 Gruppo N e l’Alfa Romeo 33. In totale, secondo quanto ricostruito, furono 16 le auto da competizione utilizzate, molte delle quali spinte da motori quattro cilindri Alfa Romeo da 1,8 litri. La 75 3000 V6 Gruppo A rappresentava però il modello più potente e suggestivo di quella piccola flotta sportiva.

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La carriera dell’esemplare in vendita iniziò nell’ottobre del 1989 al Rally di Roma. Successivamente la vettura partecipò anche al Giro d’Italia Automobilistico, guidata da Vittorio Gommoso e Giorgio Nardin. Complessivamente avrebbe preso parte a circa 15 apparizioni ufficiali, prima di entrare nella Collezione Campiano di Treviso.

Acquistata dall’attuale proprietario durante un’asta nel 2016, l’auto è stata sottoposta a un restauro meccanico completo. Oggi torna sul mercato con una richiesta importante: 145.000 euro, secondo quanto riportato da Classic Driver.

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Una cifra alta, ma spiegabile considerando la rarità e la storia dell’esemplare. Trovare una Alfa Romeo 75 Gruppo A non è semplice. Trovarne una ex Polizia, con motore Busso, livrea ufficiale e passato sportivo documentato, significa trovarsi davanti a una delle Alfa Romeo da rally più particolari oggi disponibili sul mercato.