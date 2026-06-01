Nuova Jeep Scrambler: ecco come sarà il futuro modello pronto a riscrivere le regole dell’off-road

Jeep sta preparando una novità che potrebbe diventare uno dei progetti più interessanti della sua prossima fase. Allo Stellantis Investor Day 2026 è arrivata la conferma dello sviluppo di un modello inedito basato sulla Wrangler: si chiamerà nuova Jeep Scrambler e dovrebbe arrivare entro la fine del decennio.

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Jeep prepara la nuova Jeep Srcambler: un fuoristrada inedito basato sulla Wrangler, con due porte, tetto removibile e interni modulari

Il nome richiama subito l’universo Jeep più autentico, ma il progetto sembra voler andare oltre la semplice nostalgia. La nuova Jeep Scrambler non nasce per essere soltanto una Wrangler diversa o una Gladiator più compatta. L’obiettivo appare più chiaro: creare un fuoristrada capace di unire libertà, praticità e personalità, con una formula pensata soprattutto per chi vive l’auto come esperienza.

A spiegare la direzione del modello è stato Tim Kuniskis, responsabile dei marchi americani di Stellantis. Jeep, secondo quanto emerso, non voleva aggiungere alla gamma un altro veicolo troppo simile a quelli già esistenti. Per questo la Scrambler avrà un’impostazione più caratterizzata, con fiancate più muscolose, una linea di cintura più alta e proporzioni pensate per trasmettere maggiore solidità.

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Il risultato dovrebbe essere un mezzo riconoscibile al primo sguardo, pur partendo dalla base tecnica della Wrangler. Una Jeep familiare nell’anima, ma diversa nell’aspetto e nel modo di interpretare l’off-road.

Uno degli elementi più particolari sarà la configurazione a due porte. Non si tratterà però di una soluzione tradizionale: le portiere anteriori saranno più lunghe, così da mantenere un profilo sportivo e compatto senza penalizzare troppo l’accesso alla zona posteriore. Una scelta che guarda al passato delle classiche auto a due porte, ma con un’impostazione pensata per l’utilizzo moderno.

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La vera sorpresa, però, arriverà dalla parte posteriore. La Scrambler dovrebbe infatti proporre una sezione superiore removibile, ispirata a grandi SUV americani del passato come il Chevrolet K5 Blazer. Una volta rimossa, il veicolo potrà cambiare completamente carattere, trasformandosi in una Jeep aperta e modulare, pronta per il tempo libero e l’avventura.

Ancora più interessante è la soluzione studiata per i sedili posteriori. Secondo le anticipazioni, potranno essere rimossi, ripiegati e persino orientati in senso contrario alla marcia. Non un semplice esercizio di stile, ma un modo per rendere l’abitacolo più flessibile e sfruttabile in diversi contesti.

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Jeep avrebbe lavorato molto anche sulla praticità. Con i sedili ripiegati e il tetto rimosso, la Scrambler potrebbe offrire uno spazio di carico superiore a quello della Gladiator. È un dettaglio importante, perché trasformerebbe il nuovo modello in una sorta di veicolo multifunzione: un po’ SUV, un po’ pick-up, un po’ cabrio e sempre profondamente Jeep.

Il legame con gli appassionati sembra essere uno dei punti centrali del progetto. Per anni il marchio ha presentato concept spettacolari all’Easter Jeep Safari di Moab, raccogliendo reazioni, suggerimenti e desideri della propria community. La Scrambler potrebbe rappresentare proprio la sintesi di molte di quelle idee, portate finalmente verso un modello di produzione.

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In questo senso, il nuovo fuoristrada non sarebbe soltanto un ampliamento della gamma, ma anche una risposta concreta a chi chiede da tempo una Jeep più originale, più aperta e più vicina allo spirito dei concept.

La Scrambler andrà ad affiancare Wrangler, Wrangler Unlimited e Gladiator nella famiglia off-road più pura del marchio. Una scelta significativa, soprattutto in una fase in cui il segmento dei fuoristrada dal forte carattere emozionale è tornato centrale, anche grazie alla concorrenza della Ford Bronco.

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Se Jeep riuscirà a mantenere quanto anticipato, la Scrambler potrebbe diventare uno dei modelli più distintivi del futuro del brand. Non solo una nuova interpretazione della Wrangler, ma una Jeep pensata per chi cerca versatilità, libertà e carattere in un unico veicolo.