Fiat svela i prezzi della nuova Pulse 2026

Nei giorni scorsi Fiat ha svelato le novità relative a Fiat Pulse 2026, il Model Year del celebre SUV compatto che in Sud America ed in particolare in Brasile sta raccogliendo un notevole successo di vendite. Nelle scorse ore Fiat ha pure rivelato i nuovi prezzi di questo modello che adesso è più economico rispetto alla rivale diretta Volkswagen Tera e quindi diventa ancora più interessante per chi cerca una nuova vettura in Brasile.

Svelati prezzi della nuova Fiat Pulse 2026 più economica di prima

Con il ritorno della versione base Drive con cambio manuale e l’introduzione della variante T200, automatica e più economica, il SUV italiano propone opzioni più accessibili rispetto alla concorrente tedesca. Tuttavia, nelle versioni top di gamma la situazione cambia. Sul piano estetico, Fiat segue il linguaggio stilistico europeo già visto sulla Grande Panda e sulla Cronos. La Pulse 2026 presenta una griglia a listelli, un paraurti anteriore più ampio e squadrato, e dettagli ispirati alla Pulse Abarth, con finiture specifiche sulle prese d’aria a seconda dell’allestimento.

La versione base 1.3 MT ha un prezzo consigliato di R$ 98.990, ma sarà disponibile sul mercato brasiliano solo nella seconda metà di luglio. Il prezzo consigliato della Fiat Pulse 2026 Drive 1.3 CVT è stato ridotto da R$ 116.990 a R$ 111.990. La versione Turbo 200, che è una delle novità del SUV base, viene venduta a R$ 116.990. Le versioni con sistema ibrido costano 2.000 R$ in più rispetto alla gamma del 2025. La Pulse Audace T200 Hybrid viene venduta a R$ 131.990, mentre l’Impetus T200 Hybrid viene venduta a R$ 146.990.

Ricordiamo che Fiat Pulse 2026 è lunga 4,09 metri, larga 1,77 m, alta 1,55 mm e ha un passo di 2,53 m. Lo spazio libero rispetto al suolo è di 18,9 centimetri. Il bagagliaio ha una capacità fino a 370 litri di bagagli. La vettura di Fiat sarà venduta nei colori: Nero Vulcano, Bianco Banchisa, Rosso Monte Carlo, Argento Bari, Grigio Strato, Grigio Silverstone e Blu Amalfi (esclusivo delle versioni ibride). La versione Audace offre come optional il tetto bicolore, mentre nella versione Impetus questa verniciatura è di serie.