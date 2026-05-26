Fiat Toro raggiunge quota 650.000 unità prodotte, consolidando la sua posizione di leader in Brasile

Fiat Toro raggiunge un traguardo importante in Brasile: 650.000 unità prodotte. Un numero che conferma il forte legame tra questo modello e il mercato sudamericano, dove il pickup è diventato uno dei prodotti più rappresentativi della gamma Fiat.

Advertisement

Fiat Toro celebra le 650.000 unità prodotte in Brasile

Lanciato nel 2016, Fiat Toro ha portato una proposta nuova nel segmento. Non è nato soltanto per essere un pickup robusto e funzionale, ma per offrire anche comfort, tecnologia e una guida più vicina a quella di un SUV. Una combinazione che ha dato forma al concetto di Sport Utility Pick-up e che ha contribuito al suo successo commerciale.

In dieci anni, il modello ha saputo conquistare clienti molto diversi tra loro. C’è chi lo sceglie per la versatilità nel lavoro, chi per la praticità nell’uso quotidiano e chi per il suo equilibrio tra immagine solida e dotazioni moderne. Proprio questa capacità di adattarsi a esigenze differenti ha permesso al Toro di diventare leader nel suo segmento per dieci anni consecutivi.

Advertisement

Prodotto nello Stellantis Automotive Hub di Goiana, nello Stato di Pernambuco, il Fiat Toro continua a essere un modello strategico per il marchio in Brasile. Nel 2025 ha superato le 50.000 unità vendute, mentre nel cumulato 2026 ha già registrato quasi 20.000 unità.

Il Toro è cresciuto nel tempo attraverso aggiornamenti mirati. Il model year 2026 introduce un design più attuale, con nuove luci diurne a LED dalla firma luminosa a pixel segmentati, una griglia trapezoidale ridisegnata e una piastra paramotore più ampia, elementi che rendono il frontale più moderno e robusto.

Advertisement

Anche la parte posteriore è stata rivista, con nuovi fanali full LED, una maniglia del portellone più grande e un paraurti dalle linee più orizzontali. Rimane invece il pratico sistema di apertura a doppia anta, una delle soluzioni più distintive del modello.

L’abitacolo punta su maggiore comfort e tecnologia. Il quadro strumenti digitale da 7 pollici adotta una nuova grafica, mentre arrivano il freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold, un nuovo selettore del cambio e porte USB posteriori di tipo A e C.

Advertisement

La gamma comprende sei versioni e propone motori flex-fuel e diesel. Il Turbo 270 Flex offre 176 CV e 270 Nm, mentre il MultiJet 2.2 Turbodiesel raggiunge 200 CV e 450 Nm, con un netto miglioramento di potenza e coppia rispetto al precedente propulsore.