Stellantis e TotalEnergies rinnovano l’alleanza: lubrificanti più efficienti per tutti i marchi del gruppo

Dopo oltre cinquant’anni di collaborazione, TotalEnergies e Stellantis rinnovano il loro accordo in Europa per oli motore e lubrificanti. Un’intesa nata ai tempi della collaborazione con Citroën e cresciuta nel corso degli anni, accompagnando l’evoluzione dell’auto e delle esigenze degli automobilisti.

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Stellantis punta su manutenzione e sostenibilità

Oggi quella partnership si allarga e coinvolge i principali marchi europei del gruppo: Fiat, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Citroën, DS Automobiles, Opel, Vauxhall e Peugeot. L’obiettivo è offrire alle reti ufficiali prodotti approvati, più semplici da gestire e sviluppati secondo le specifiche tecniche più recenti.

Quando si parla di lubrificanti, il tema può sembrare distante dalla quotidianità di chi guida. In realtà, l’olio motore resta uno degli elementi più importanti per la salute dell’auto. Serve a proteggere le componenti meccaniche, a mantenere l’efficienza nel tempo e a garantire prestazioni regolari, soprattutto su motori sempre più evoluti.

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Per questo il rinnovo dell’accordo con TotalEnergies non è solo una scelta commerciale. È anche un modo per rendere più chiara la manutenzione dei veicoli Stellantis, offrendo alle officine una gamma di prodotti coerente e ai clienti una maggiore certezza quando arriva il momento del tagliando.

La collaborazione continuerà a svilupparsi su più fronti: ricerca e sviluppo, competizioni, post-vendita e sostenibilità. Da una parte c’è l’esperienza maturata in oltre mezzo secolo di lavoro comune, dall’altra la necessità di aggiornare prodotti e soluzioni a un settore che sta cambiando rapidamente.

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Un ruolo centrale sarà affidato alle nuove gamme TotalEnergies Quartz MOPAR e TotalEnergies Quartz EV3R MOPAR SUSTAINera, approvate secondo le più recenti specifiche armonizzate FPW di Stellantis. Saranno raccomandate nelle reti ufficiali del gruppo per la manutenzione e la garanzia dei veicoli.

La sostenibilità è uno dei punti più interessanti dell’accordo. TotalEnergies Lubrifiants ha già introdotto Quartz EV3R 10W40, indicato come il primo olio motore realizzato con basi rigenerate al 100% e approvato dai costruttori. Il prodotto si inserisce nel percorso di Stellantis SUSTAINera, il programma del gruppo dedicato all’economia circolare.

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Stellantis

Per gli automobilisti, il risultato è concreto: prodotti pensati per i veicoli del gruppo, raccomandati dalla rete ufficiale e sviluppati per contribuire a durata, protezione e affidabilità. Per Stellantis e TotalEnergies, invece, il rinnovo rappresenta un nuovo capitolo di una collaborazione storica, che guarda alla mobilità di oggi con maggiore attenzione alla qualità e all’impatto ambientale.