Citroën racconta il nuovo C5 Aircross nello spot per il Giro d’Italia

Citroën Italia porta in onda da oggi il nuovo spot dedicato al Nuovo SUV Citroën C5 Aircross, Auto Ufficiale del Giro d’Italia. La campagna, realizzata in collaborazione con Google e con l’agenzia creativa ROY, sarà diffusa nei formati da 15 e 30 secondi in TV, sui canali RAI, e su YouTube.

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Nuovo Citroën C5 Aircross, Auto Ufficiale del Giro d’Italia, è protagonista della campagna che celebra la partnership sportiva con la corsa rosa

Al centro del film c’è il legame tra due universi solo in apparenza lontani: da una parte il ciclismo professionistico, con il suo rapporto profondo con il territorio, il pubblico e l’emozione popolare; dall’altra il viaggio quotidiano di una famiglia, trasformato dal comfort e dalla tecnologia della nuova ammiraglia Citroën.

La narrazione sceglie uno sguardo semplice e immediato, quello di una bambina. Ai suoi occhi, il papà sembra avere dei superpoteri, ma quei poteri coincidono in realtà con le qualità del Nuovo C5 Aircross: silenziosità, protezione, capacità di guidare la famiglia verso nuove destinazioni e di rendere ogni spostamento più piacevole.

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L’auto diventa così una sorta di “navicella magica”, capace di isolare dai rumori esterni e accompagnare i passeggeri fino al cuore dell’atmosfera rosa del Giro d’Italia. La campagna mette in evidenza la vocazione familiare del SUV e la sua componente tecnologica, valorizzando il ruolo di C5 Aircross come modello di riferimento nella nuova fase del marchio. Il linguaggio scelto punta su emozione e quotidianità, più che sulla semplice descrizione del prodotto.

Particolarmente interessante è anche il processo produttivo. Citroën e Google hanno infatti utilizzato tecnologie avanzate di Generative AI per creare e rifinire ambientazioni, dettagli visivi, sguardi ed espressioni, costruendo sequenze digitali dal taglio cinematografico.