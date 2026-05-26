Nuova Lancia Delta Crossover, una suggestione moderna nel giorno della Gamma

Nel giorno in cui sono state mostrate le prime immagini ufficiali della nuova Lancia Gamma, sui social è comparsa anche un’altra visione destinata a far discutere gli appassionati del marchio torinese. Si tratta di un render firmato dal creatore digitale Tommaso Ciampi, che ha immaginato una possibile nuova Lancia Delta Crossover, reinterpretando uno dei nomi più iconici della storia Lancia in chiave moderna e rialzata.

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Un render immagina così la nuova Lancia Delta Crossover

Va precisato subito: non si tratta di un modello ufficiale né di un’anticipazione confermata dalla casa automobilistica. L’immagine nasce come render indipendente, ma arriva in un momento particolarmente interessante per Lancia, proprio mentre il brand sta mostrando i primi tratti concreti del proprio futuro con la Gamma. Per questo il render ha attirato rapidamente l’attenzione, alimentando la curiosità su come potrebbe evolvere un nome storico come Delta in una gamma sempre più orientata verso carrozzerie crossover e SUV.

La vettura immaginata da Ciampi presenta proporzioni da crossover coupé, con assetto rialzato, fiancata muscolosa e una linea del tetto discendente verso la coda. Il frontale riprende alcuni elementi del nuovo linguaggio Lancia, a partire dalla firma luminosa sottile e orizzontale, integrata in una fascia scura che attraversa il muso. Al centro spicca il logo Lancia, mentre il cofano appare pulito e scolpito, con superfici morbide ma decise.

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Di profilo, la nuova Lancia Delta Crossover immaginaria mostra passaruota pronunciati, cerchi di grandi dimensioni dal disegno sportivo e maniglie a filo carrozzeria. La coda è compatta e moderna, con una fascia nera che integra la scritta Lancia e gruppi ottici sottili, coerenti con l’impostazione minimalista del frontale.

Il risultato è una proposta che unisce memoria e contemporaneità. Una Delta diversa da quella del passato, certo, ma pensata per parlare il linguaggio del mercato attuale. E proprio per questo capace di far nascere una domanda inevitabile: Lancia dovrebbe davvero riportare in vita la Delta in forma crossover?