Chrysler, Dodge, Jeep e Ram celebrano America250: il tributo agli USA nella sede centrale

Chrysler, Dodge, Jeep e Ram rendono omaggio ai 250 anni degli Stati Uniti con una nuova installazione dedicata ad America250 nella sede nordamericana di Auburn Hills, in Michigan. Un’iniziativa simbolica, pensata per accompagnare le celebrazioni del 4 luglio e per raccontare il rapporto profondo tra questi marchi e l’identità americana.

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Chrysler, Dodge, Jeep e Ram hanno presentato ciascuno veicoli A250 in edizione limitata

I quattro brand di Stellantis sono partner esclusivi del settore automobilistico per America250 e, con la campagna “America Made Us”, vogliono mettere al centro non solo le auto, ma anche le persone, le strade e i paesaggi che hanno contribuito a costruire la loro storia.

La nuova decorazione della sede utilizza le immagini di Platon, fotografo ritrattista tra i più celebri al mondo. Nel corso della sua carriera ha fotografato leader internazionali, sei presidenti americani e firmato oltre 30 copertine per TIME. Le sue immagini diventano così parte di un racconto più ampio, fatto di volti, memoria e appartenenza.

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«Dalle strade cittadine alle autostrade, fino ai percorsi fuoristrada, l’America e la sua gente hanno alimentato Chrysler, Dodge, Jeep e Ram con determinazione, passione e speranza», ha dichiarato Olivier Francois, Global CMO di Stellantis. Per il manager, l’installazione rappresenta un tributo allo spirito della nazione e alle persone che continuano a ispirare il lavoro dei marchi.

Per Platon, il progetto ha anche un valore personale. Il fotografo ha ricordato i suoi primi passi a New York e una delle occasioni che hanno segnato la sua carriera: il contributo al lancio di George, la rivista fondata da John F. Kennedy Jr. «Quando mi è stata offerta l’opportunità di contribuire a celebrare il 250° anniversario di questo Paese, non ho potuto fare a meno di riflettere sulle parole “L’America ci ha creati”», ha raccontato.

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Le celebrazioni non resteranno solo sulle pareti della sede. Chrysler, Dodge, Jeep e Ram metteranno a disposizione una flotta di veicoli per gli eventi ufficiali America250 in tutto il Paese. Ogni marchio ha inoltre presentato modelli America250 in edizione limitata, pensati per celebrare un anniversario che unisce storia nazionale, cultura popolare e tradizione automobilistica.