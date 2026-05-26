Citroën C3 da 79 euro al mese: la promo di maggio mette benzina, hybrid ed elettrica in vetrina

La Citroën C3 torna protagonista delle promozioni di maggio con una proposta pensata per chi cerca un’auto semplice da usare, concreta nei costi e adatta alla vita di tutti i giorni. La gamma della Citroën C3 offre tre strade diverse: benzina per chi punta al prezzo più accessibile, mild hybrid per chi vuole un po’ più di efficienza e tecnologia, elettrica per chi guarda alla mobilità a zero emissioni.

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Citroën C3 in promozione a maggio: rate da 79 euro e offerte pensate per ogni esigenza quotidiana

La proposta più economica riguarda la Citroën C3 Turbo 100 S&S YOU, offerta a 13.900 euro invece dei 16.700 euro di listino, salvo oneri finanziari. È la versione più diretta della gamma: motore 100% benzina, allestimento essenziale e una formula che prevede un anticipo di 4.748 euro e 35 rate da 79 euro. Una soluzione pensata per chi vuole entrare nel mondo C3 con una spesa mensile contenuta.

Per chi cerca una vettura più completa, Citroën propone anche la C3 PLUS MHEV, la mild hybrid della famiglia. Il prezzo promozionale è di 19.750 euro invece dei 21.750 euro di listino, sempre salvo oneri finanziari. In questo caso la formula prevede un anticipo di 8.000 euro e 35 rate da 99 euro. È una scelta adatta a chi utilizza spesso l’auto in città e vuole beneficiare del supporto dell’elettrificazione leggera senza passare a un’elettrica pura.

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La terza proposta riguarda la Citroën ë-C3 YOU, la versione completamente elettrica. Il prezzo promozionale è di 23.150 euro, rispetto ai 23.900 euro del listino. La formula prevede un anticipo di 8.253,30 euro e 35 rate da 139 euro. È l’opzione per chi vuole ridurre le emissioni locali e muoversi soprattutto in ambito urbano con una compatta elettrica accessibile.

Le offerte di maggio confermano la volontà di Citroën di rendere la C3 una proposta trasversale. C’è la benzina per chi guarda al prezzo, la mild hybrid per chi cerca equilibrio e la ë-C3 per chi vuole fare il salto verso l’elettrico.

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La nuova C3, del resto, si è già ritagliata un ruolo importante nella gamma Stellantis. La domanda elevata ha spinto il marchio ad aumentare la produzione nei mesi scorsi, segno di un modello che continua a intercettare bene le esigenze degli automobilisti europei.