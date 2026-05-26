Stellantis, Macron annuncia maxi investimento a Mulhouse: oltre un miliardo per l’elettrico

Lo stabilimento Stellantis di Mulhouse potrebbe diventare uno dei luoghi simbolo della nuova stagione elettrica francese. Il presidente Emmanuel Macron ha annunciato un investimento da oltre un miliardo di euro per il sito alsaziano, che dal 2029 dovrebbe produrre nuove generazioni di veicoli elettrici.

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Macron annuncia oltre un miliardo di euro per Mulhouse: Stellantis produrrà dal 2029 nuove auto elettriche, rilanciando il sito alsaziano

È un annuncio che arriva in un momento delicato. L’industria automobilistica europea sta cambiando pelle, tra elettrificazione, nuovi costi industriali e una concorrenza sempre più forte da parte dei costruttori asiatici. Per la Francia, la partita è chiara: non basta vendere auto elettriche, bisogna anche produrle sul territorio nazionale. Macron lo ha ribadito all’Eliseo, davanti ai principali protagonisti dell’industria francese, presentando Mulhouse come uno dei tasselli della strategia nazionale per l’elettrico.

«Stellantis a Mulhouse investirà oltre un miliardo di euro per produrre nuove generazioni di veicoli elettrici a partire dal 2029», ha dichiarato il presidente francese.

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Il sito di Mulhouse non è un nome qualsiasi nella geografia industriale francese. È uno stabilimento legato alla storia dell’auto e a un territorio che da decenni vive anche attorno alla produzione automobilistica. Per questo l’annuncio ha un valore che va oltre il dato economico.

Macron ha insistito proprio su questo punto: «È un vero futuro industriale quello che offriamo a questo sito di Mulhouse, al centro della strategia concreta che portiamo avanti in una terra che ama l’automobile, che ha questa storia e che ci crede».

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Stellantis, almeno per ora, mantiene un profilo prudente. Il gruppo ha confermato il dialogo in corso con le parti sociali sul futuro dei propri stabilimenti, compreso quello di Mulhouse, ma ha rimandato ulteriori dettagli a comunicazioni ufficiali.

Il segnale politico, però, è forte. Se il progetto sarà confermato nei tempi e nei contenuti, Mulhouse potrà assumere un ruolo centrale nella strategia elettrica di Stellantis in Francia. E per il sito alsaziano significherebbe avere una prospettiva industriale più solida nella fase più complessa della transizione automobilistica.