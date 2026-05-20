Nuova Lancia Gamma, Zerbi: “Sarà un passaggio chiave nella rinascita del marchio”

La nuova Lancia Gamma sarà uno dei passaggi più importanti nel percorso di rilancio del marchio. A dirlo è Roberta Zerbi, CEO di Lancia, che vede nel futuro modello non solo una nuova auto in gamma, ma un tassello decisivo per riportare il brand in una dimensione più ampia, anche fuori dall’Italia.

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Nuova Lancia Gamma è pensata per la Generazione X

Nel corso di un’intervista concessa a Il Giornale, Zerbi ha dichiarato: “ la nuova Lancia Gamma sarà un passaggio molto importante nella rinascita del marchio”, sottolineando come il modello permetterà a Lancia di parlare a una clientela più matura rispetto a quella intercettata dalla nuova Ypsilon. Se quest’ultima guarda con forza ai Millennials, la Gamma allargherà il raggio d’azione verso la Generazione X, con una proposta più grande, più tecnologica e pensata per un segmento superiore.

Il progetto avrà anche un forte legame con l’Italia. La nuova Lancia Gamma sarà infatti “progettata e sviluppata in Italia” e prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi, indicato da Zerbi come uno degli impianti più avanzati del Gruppo. Una scelta che dà al modello un peso industriale importante, oltre che simbolico, nel rilancio del marchio.

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Dal punto di vista stilistico e tecnico, la nuova Lancia Gamma sarà un crossover fastback dalle linee slanciate e dalla coda rastremata. Nascerà sulla piattaforma STLA Medium e porterà il linguaggio Lancia in una fascia di mercato più alta, con attenzione a design, comfort, tecnologia ed efficienza. Sarà disponibile sia in versione ibrida sia elettrica, confermando un approccio pensato per accompagnare clienti diversi nella transizione energetica.

Per Lancia, però, Gamma non sarà soltanto un nuovo modello. Zerbi la considera una leva strategica per rafforzare la presenza del brand nei mercati esteri, nel mondo B2B e nelle flotte. Un ruolo cruciale, soprattutto in una fase in cui il marchio sta ricostruendo passo dopo passo la propria credibilità in Europa. “Non stiamo cercando scorciatoie”, ha detto Zerbi parlando del ritorno nei mercati europei. “Stiamo ricostruendo presenza, rete e credibilità passo dopo passo”.

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La direzione, quindi, è chiara: Ypsilon ha riaperto la strada, ma sarà la nuova Lancia Gamma a misurare davvero l’ambizione del rilancio. Una vettura chiamata a unire eleganza, tecnologia e identità italiana, riportando il marchio in un territorio più alto e più internazionale.