Nuova Jeep Renegade, la slide Stellantis che fa sperare nel grande ritorno

La nuova Jeep Renegade potrebbe non essere ancora ufficiale, ma gli indizi iniziano a farsi interessanti. Dopo l’uscita di scena dal mercato europeo lo scorso autunno, senza annunci particolari né un’erede dichiarata, il SUV compatto di Jeep sembrava destinato a lasciare un vuoto difficile da colmare. Ora, però, una slide del nuovo piano industriale Stellantis fino al 2030 ha riacceso l’attenzione.

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Stellantis forse ha mostrato le prime immagini della nuova Jeep Renegade

Tra le immagini mostrate dal gruppo è comparso un SUV compatto dal frontale inedito, con una firma luminosa continua interrotta sopra la classica griglia Jeep a sette feritoie. Nessuno ha parlato apertamente di nuova Jeep Renegade, ma le proporzioni e il possibile posizionamento nella gamma lasciano spazio a più di un’ipotesi. Del resto, oggi Avenger copre il segmento inferiore, mentre Compass si colloca più in alto. In mezzo resta uno spazio che Jeep potrebbe avere interesse a presidiare di nuovo.

Se il progetto dovesse concretizzarsi, la base tecnica più probabile sarebbe la piattaforma STLA Medium, pensata per modelli compatti dai 4,3 metri in su, con passo compreso tra 2.700 e 2.900 mm e un’altezza da terra adeguata alla tradizione Jeep. Le tempistiche, al momento, restano ipotetiche: una presentazione nella seconda metà del 2027 e l’arrivo sul mercato nel 2028 sembrano uno scenario plausibile.

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Sul fronte motori, la scelta più logica porterebbe verso soluzioni ibride, con possibile variante plug-in hybrid. Una versione completamente elettrica non sarebbe da escludere, anche se potrebbe non rappresentare la priorità iniziale del progetto.

La Renegade originale, lanciata nel 2014 e prodotta a Melfi, ha avuto un ruolo importante per Jeep in Europa, superando il milione di unità vendute nel corso della sua carriera commerciale. In Brasile, il modello continua invece a esistere in versione aggiornata.

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Per questo, una nuova Jeep Renegade avrebbe un peso non solo commerciale, ma anche strategico. Jeep ha bisogno di un modello capace di inserirsi tra Avenger e Compass, e la nuova Renegade potrebbe essere la risposta giusta al momento giusto.