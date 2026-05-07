Nuova Alfa Romeo Tonale a Melfi: si continua a lavorare al progetto

Vi abbiamo scritto nei mesi scorsi che lo stabilimento Stellantis di Melfi avrà un quinto modello. Si tratta di una notizia che sarebbe stata confermata dalla stessa Stellantis ai sindacati. Non è stato però ancora indicato di quale modello si tratterà.

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Nuova Alfa Romeo Tonale a Melfi: il progetto va avanti

Secondo le nostre fonti dovrebbe essere la nuova Alfa Romeo Tonale o comunque la sua erede anche se con nome diverso. Nonostante la casa automobilistica del biscione in proposito mantenga la massima riservatezza ci è stato detto nelle scorse ore che il progetto va avanti e che il debutto potrebbe avvenire tra fine 2027 e prima metà del 2028.

Il quinto modello a Melfi? Sarà la nuova Alfa Romeo Tonale

Al momento della nuova Alfa Romeo Tonale o di come si chiamerà questa vettura made in Melfi, sappiamo che nascerà su piattaforma STLA Medium, avrà una lunghezza superiore ai 4,6 metri e arriverà sul mercato in versione ibrida ed elettrica. Le motorizzazioni dovrebbero essere le stesse delle altre auto prodotte a Melfi anche se qualche sorpresa non possiamo escluderla.

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Ci dovrebbe essere anche una versione top di gamma Quadrifoglio che manca invece alla Tonale attuale. Ricordiamo che l’aumento di lunghezza non andrà a creare problemi a Stelvio, dato che la futura generazione del SUV di segmento D sarà ancora più grande del modello attuale e supererà quota 4,8 metri di lunghezza.

Per quanto riguarda lo stile sarà in linea con quello del nuovo corso del biscione avviato con Alfa Romeo Junior. Quella che vi mostriamo in questo articolo sono alcune ricostruzioni che però potrebbero divergere da quello che sarà il design reale del modello che conosceremo molto probabilmente nel corso del prossimo anno.

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Su questa auto Alfa Romeo punta forte per aumentare e non di poco le sue vendite. Ricordiamo che il prossimo 21 maggio il CEO di Stellantis Antonio Filosa dovrebbe svelare quello che sarà il nuovo ruolo di Alfa Romeo nel futuro del gruppo.

Si parla di una maggiore concentrazione nei segmenti e nei continenti in cui il marchio ha dimostrato di fare bene. In questo senso una nuova Alfa Romeo Tonale più in sintonia con quelli che sono i desideri e le aspettative dei fan del marchio avrebbe certamente molto senso.