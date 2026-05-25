Lancia non scompare, ma cambia pelle: Stellantis sceglie la cura Fiat, arriva una gemella di Pandina?

L’Investor Day di Stellantis ha acceso i riflettori su molte novità, ma una delle più significative è passata quasi in secondo piano: il nuovo posizionamento di Lancia all’interno del gruppo. Il marchio torinese, infatti, è stato inserito tra gli Speciality Brand, insieme a DS, sotto la supervisione di Fiat.

Stellantis ridefinisce il ruolo di Lancia: marchio speciale con guida Fiat, nuova Gamma in arrivo e possibile gemella premium di Panda o 500.

Una scelta che conferma le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane: Stellantis non venderà nessuno dei suoi 14 marchi, ma concentrerà investimenti e risorse soprattutto sui brand capaci di generare maggiori volumi. In questo scenario, Lancia continuerà a esistere come marchio autonomo, ma con un ruolo più mirato e probabilmente meno ambizioso rispetto ai piani iniziali di rilancio globale.

Lancia entra nella nuova fase Stellantis: meno volumi, più sinergie con Fiat e una missione ancora da definire

Il termine “declassamento” può sembrare duro, ma fotografa bene il cambio di prospettiva. Lancia non sarà più trattata come uno dei pilastri principali della strategia Stellantis, bensì come un marchio speciale, con una missione più specifica. Questo non significa necessariamente una cattiva notizia. Anzi, sotto la guida di Fiat, Lancia potrebbe trovare una strada più concreta, fatta di modelli condivisi a livello tecnico ma differenziati per stile, finiture e posizionamento.

Il prossimo passaggio sarà la nuova Lancia Gamma, attesa a breve e pensata per parlare soprattutto alla Generazione X. Sarà un modello importante per capire quale direzione prenderà davvero il marchio, anche se difficilmente potrà trasformare Lancia in uno dei brand più diffusi del mercato italiano.

Più interessante, in prospettiva, è l’ipotesi di future vetture derivate da modelli Fiat, ma con una personalità più premium. Si potrebbe immaginare, ad esempio, un ritorno nel segmento A con una Lancia “gemella” di 500 o Panda, magari con uno stile più ricercato e un pubblico diverso da quello delle compatte Fiat. Una strada che avrebbe senso solo evitando sovrapposizioni dirette tra i marchi.

Antonio Filosa ha comunque chiarito che ogni brand di Stellantis avrà “un ruolo ben definito” nel piano FaSTLAne 2030. Resta però da capire cosa significhi concretamente essere uno Speciality Brand e quali obiettivi di vendita verranno assegnati a Lancia.

Nel 2025, secondo i dati ACEA, Lancia ha immatricolato 11.754 vetture. Nel 2026, però, si è visto un miglioramento, anche grazie alla Ypsilon e all’arrivo del nuovo motore turbo. Il futuro resta prudente, ma non chiuso: Lancia cambia pelle, e ora dovrà dimostrare di poter contare ancora.