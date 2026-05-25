Stellantis rilancia l’auto popolare: ecco come saranno le E-Car di Pomigliano

Stellantis prepara il ritorno dell’auto accessibile in Europa e sceglie Pomigliano d’Arco come uno dei poli strategici della nuova mobilità urbana. Dal 2028 lo stabilimento campano dovrebbe tornare ad avere un ruolo centrale, questa volta non più soltanto nel segno della Fiat Panda tradizionale, ma con una nuova generazione di city car elettriche pensate per il segmento A.

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Stellantis punta su city car elettriche economiche a Pomigliano per riportare l’auto nuova sotto i 15.000 euro

Il gruppo Stellantis ha confermato un programma dedicato allo sviluppo di vetture elettriche compatte per il mercato europeo, inquadrate nella nuova categoria M1E. L’idea si ispira al modello delle kei car giapponesi: auto piccole, leggere e regolamentate da una classe specifica, con norme pensate per favorire investimenti industriali e rendere sostenibile la produzione di modelli entry-level.

La sfida è soprattutto economica. L’amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, intervenendo al Financial Times Future of the Car Summit di Londra, ha indicato la soglia dei 15.000 euro come il limite sotto il quale oggi il mercato europeo è quasi vuoto. Un’area lasciata scoperta proprio mentre molti automobilisti rinviano l’acquisto di un’auto nuova a causa dei prezzi cresciuti nel periodo post-Covid.

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Per Stellantis, il progetto rappresenta una possibile risposta al progressivo invecchiamento del parco circolante europeo, che negli ultimi cinque anni ha superato i dodici anni di età media. Chi non trova una vettura nuova accessibile, infatti, spesso non cambia auto: aspetta, rimanda o resta sull’usato.

A Pomigliano dovrebbe nascere una nuova Fiat elettrica, descritta da Olivier François come una sorta di “orsetto” rispetto alla “mamma orsa” Grande Panda. Il design guarderà alla Panda originale degli anni Ottanta, puntando su semplicità, praticità e riconoscibilità. Accanto alla Fiat è attesa anche una Citroën ispirata alla filosofia della 2CV, modello simbolo di mobilità essenziale e democratica.

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Con il programma E-Car, le sinergie con Leapmotor e gli accordi industriali con Dongfeng, Stellantis costruisce così una strategia su più fronti. Ma per l’Europa, la city car elettrica accessibile resta la partita più importante: riportare l’auto nuova alla portata di molti.