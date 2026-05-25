Nuova Alfa Romeo Brera diventa un crossover coupé nel nuovo progetto digitale

La nuova Alfa Romeo Brera non esiste nei piani ufficiali del Biscione, ma continua a vivere nella fantasia degli appassionati. A riaccendere il dibattito è un progetto digitale firmato da Facundo Ruhl e pubblicato su Behance, che immagina un ritorno decisamente fuori dagli schemi per uno dei nomi più affascinanti della storia recente di Alfa Romeo.

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Un render su Behance reimmagina la nuova Alfa Romeo Brera come crossover coupé compatto

La Brera originale, uscita di scena nel 2010 insieme alla Spider, ha rappresentato una delle ultime grandi coupé del marchio. Basata sulla piattaforma GM/Fiat Premium e legata tecnicamente alla 159, è rimasta nel cuore degli alfisti per il suo stile muscoloso, elegante e fortemente riconoscibile. Proprio per questo, immaginare oggi una nuova Brera significa confrontarsi con un’eredità molto pesante.

Il progetto digitale di Ruhl, però, non sceglie la via più scontata. Questa ipotetica nuova Alfa Romeo Brera, chiamata dall’autore del render Alfa Romeo Brenta, non è una coupé tradizionale, né una diretta erede della vecchia due porte. È piuttosto un crossover coupé compatto, con proporzioni rialzate, carrozzeria a due porte e un’impostazione sportiva che la rende volutamente diversa da tutto ciò che Alfa Romeo propone oggi.

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Il frontale mantiene alcuni tratti tipici del Biscione: grande scudetto centrale, fari sottili con firma luminosa integrata e prese d’aria verticali ai lati del paraurti. Il cofano è muscoloso, il parabrezza molto inclinato, i finestrini laterali corti e le spalle posteriori marcate. Tutti elementi che provano a fondere l’anima coupé della Brera con il linguaggio dei crossover moderni.

Nel profilo spicca anche il logo Quadrifoglio, dettaglio che suggerisce una versione ad alte prestazioni, almeno nell’immaginazione del designer. Al posteriore troviamo fanali LED uniti al centro e due terminali di scarico rotondi, scelta che richiama un’idea di sportività più tradizionale e passionale.

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Una vettura del genere, almeno oggi, appare molto improbabile. Non ci sono conferme ufficiali, né indiscrezioni concrete su un ritorno della Brera in questa forma. Resta però il valore dell’esercizio stilistico: mostrare quanto il nome Alfa Romeo Brera sia ancora capace di generare curiosità, discussioni e desiderio. E forse è proprio questo il segno più evidente di quanto certi modelli non siano mai usciti davvero dalla memoria degli appassionati.