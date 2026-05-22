Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia sono state cancellate? Di loro nessuna traccia nel piano Stellantis

Il futuro prossimo di Alfa Romeo prende una direzione diversa da quella attesa. Secondo quanto emerso dal piano strategico Fast Forward 2030 di Stellantis, le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia non sono previste entro la fine del decennio. Una notizia destinata a far discutere gli appassionati del Biscione, soprattutto perché le nuove generazioni dei due modelli erano considerate da molti un passaggio naturale per rafforzare la gamma.

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Nel nuovo piano di Stellantis non c’è traccia delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia

Le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia erano attese a partire dal 2028, ma il loro percorso industriale sembra essersi complicato nel tempo. Inizialmente si parlava di modelli solo elettrici, in linea con la strategia di elettrificazione del gruppo. Poi era emersa l’ipotesi di una revisione del progetto, con l’apertura anche a motorizzazioni termiche. Ora, però, lo scenario appare più chiaro: almeno fino al 2030, le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia resteranno fuori dai piani.

Questo non significa necessariamente che i due nomi siano destinati a sparire. Il piano Stellantis guarda infatti fino al 2030 e non esclude possibili decisioni successive. Per il momento, però, Alfa Romeo sembra pronta a concentrare le proprie energie su un nuovo modello di serie, più vicino al cuore del mercato europeo.

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La grande novità riguarda una nuova Alfa Romeo di segmento C con carrozzeria crossover. Un modello che può essere letto come l’erede spirituale della Giulietta, anche se con forme e proporzioni molto diverse rispetto alla compatta tradizionale. Le prime anticipazioni parlano di una vettura più alta, muscolosa e dinamica, vicina al mondo delle C-SUV e dei crossover coupé.

Il debutto potrebbe arrivare già nel 2027. Una tempistica importante, perché permetterebbe ad Alfa Romeo di presidiare un segmento molto competitivo, ma anche centrale per volumi e redditività. Accanto a questo modello, il futuro del marchio dovrebbe includere anche una fuoriserie destinata a pochi clienti.