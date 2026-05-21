Jeep in stile Range Rover in arrivo? Le indiscrezioni dopo l’accordo con JLR

Jeep ha appena rinnovato la sua offensiva nel segmento dei B-SUV con la nuova Avenger, modello centrale nella strategia europea del marchio. Negli ultimi mesi, inoltre, la casa americana ha lavorato per rendere più coerente il linguaggio stilistico della propria gamma, avvicinando alcune scelte estetiche anche alla nuova Compass. In futuro, però, questo percorso potrebbe prendere una direzione inattesa.

Advertisement

Il prossimo modello Jeep potrebbe mostrare affinità stilistiche con il mondo Range Rover

Secondo alcune indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, il prossimo modello Jeep potrebbe mostrare affinità stilistiche con il mondo Range Rover. Una possibilità che, pur non confermata ufficialmente, assume un peso diverso alla luce del recente memorandum d’intesa firmato da Stellantis e Jaguar Land Rover. L’accordo, non vincolante, punta a “esplorare le opportunità di collaborazione sullo sviluppo dei prodotti negli Stati Uniti”.

Il legame potrebbe coinvolgere soprattutto il mercato nordamericano, area strategica per Stellantis e terreno naturale per marchi come Jeep e Ram. L’ipotesi è che i futuri modelli possano condividere alcune tecnologie, piattaforme o soluzioni progettuali con Jaguar Land Rover, riducendo costi e tempi di sviluppo in un settore dove nuove architetture richiedono investimenti sempre più elevati.

Advertisement

Antonio Filosa, CEO di Stellantis, ha sottolineato il valore potenziale della collaborazione: “Lavorando coi partner per esplorare sinergie in aree come quella dello sviluppo tecnologico e del prodotto, possiamo creare benefici significativi per entrambe le parti”. Parole che non anticipano prodotti specifici, ma confermano l’interesse verso sinergie industriali concrete.

Resta da capire quanto questa intesa potrà influenzare il design dei futuri modelli. Jeep potrebbe davvero avvicinarsi ad alcune soluzioni tipiche di Range Rover o Defender? E, al contrario, Jaguar Land Rover potrebbe beneficiare delle piattaforme multi-energia di Stellantis?