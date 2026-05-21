Nuova Alfa Romeo 164, ritorno al futuro per l’ammiraglia italiana

La nuova Alfa Romeo 164 torna a far parlare di sé, ma questa volta non per un progetto ufficiale della Casa del Biscione. A riaccendere l’immaginazione degli appassionati è un render pubblicato sui social dal creatore digitale Restomod GT, che ha reinterpretato la storica berlina Alfa in chiave moderna, estrema e profondamente scenografica.

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Un render immagina così una nuova Alfa Romeo 164

La Alfa Romeo 164 originale, prodotta a partire dal 1987, è stata una delle grandi berline italiane degli anni Ottanta e Novanta. Elegante, formale, con linee tese e una presenza da ammiraglia, rappresentava un’idea di automobile oggi sempre più rara: sobria, autorevole e allo stesso tempo sportiva. Il progetto digitale di Restomod GT parte proprio da questa memoria, ma sceglie una strada diversa dal restomod tradizionale.

La nuova Alfa Romeo 164 immaginata nel render diventa infatti una sorta di hyper-sedan del 2027. Più bassa, più larga, più pulita e molto più aggressiva, mantiene il carattere della berlina originale ma lo porta in una dimensione quasi futuristica. La carrozzeria in Grigio Titanio Liquido Metallizzato esalta superfici scolpite, parafanghi estremi e un body kit integrato, senza elementi vistosi o soluzioni da tuning esasperato.

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Il progetto di Restomod GT reinterpreta il frontale della Alfa Romeo 164 con una firma centrale sottile e moderna, affiancata da fari LED ridotti a due incisioni luminose. L’aerodinamica è da concept car: splitter in carbonio satinato, canali integrati, prese d’aria pulite e proporzioni ribassate. Anche il posteriore resta fedele all’impostazione orizzontale della 164, ma viene reso più largo e tagliente, con fari LED minimal, diffusore tecnico e scarichi in titanio integrati.

Gli interni di questa nuova Alfa Romeo 164 virtuale, sempre secondo la visione di Restomod GT, puntano su un’idea di lusso analogico: plancia orizzontale ispirata alla 164, strumentazione neo-classica, grande contagiri centrale e materiali premium come Alcantara nera, pelle grafite, carbonio opaco e titanio satinato. Il dettaglio più emozionale? Il cambio manuale, con tre pedali e leva meccanica.