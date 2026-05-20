Ferrari 348 TB in stile Generale Lee: all’asta una delle 32 versioni Challenge

C’è chi sostiene che verniciare qualsiasi auto (che non sia una Charger) con la livrea del Generale Lee dovrebbe essere perseguibile penalmente. Se però questo non vi scandalizza a sufficienza, allora questa Ferrari 348 TB del 1994 potrebbe essere esattamente l’auto che non sapevate di volere.

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Non si tratta di una 348 qualunque, inoltre. Questa è una Challenge preparata direttamente dalla fabbrica di Maranello, numero 12 di 32 esemplari costruiti in questa configurazione, e ha corso nella 348 Challenge Series negli anni Novanta con il team Ferrari di Houston. Il pedigree non è un’autocertificazione, è storia documentata.

L’equipaggiamento è quello che ci si aspetta da una vettura nata per la pista e sopravvissuta alla strada: scarico e freni specifici Challenge, cerchi Speedline da 18 pollici, roll-bar, sedili e cinture OM Racing, accensione a pulsante e sistema antincendio.

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Il motore è il V8 da 3,4 litri posizionato dietro l’abitacolo, qui elaborato a 320 CV con 324 Nm di coppia, trasmessi alle ruote posteriori da un cambio manuale a cinque marce. Numeri che su un peso relativamente leggero producono sensazioni difficili da replicare con una berlina elettrica da 500 CV.

Il dettaglio che cambia le carte in tavola è l’omologazione stradale. Tutti gli esemplari della Ferrari 348 TB Challenge prodotti in fabbrica erano legalmente guidabili su strada, caratteristica esclusiva di questa versione. Le vetture assemblate dai concessionari con il Challenge Kit ufficiale, però, erano destinate alla sola pista, senza eccezioni.

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Esternamente questa Ferrari 348 TB si presenta in arancione con decalcomanie “01” sulle portiere, interni neri e titolo del Montana. Si trova a Sonoma, California, con poco più di 16.900 km percorsi. Il Carfax segnala qualche guasto nel passato, ma nessuna discrepanza sul chilometraggio e nessun incidente. Cinque anni fa ha ricevuto una revisione completa con smontaggio del motore, per oltre 11.000 dollari. L’anno successivo, cambio olio, filtri, lavaggio impianto freni.

L’attuale proprietario l’ha acquistata a metà 2023 e da allora ha percorso circa 2.400 km. Ora vuole cederla tramite asta su Cars&Bids, con chiusura il 30 maggio 2026. Al momento della catalogazione dell’articolo originale, l’offerta più alta si attestava a 75.508 dollari.