Fiat Stilo Abarth torna a far parlare di sé, anche se per ora soltanto in forma digitale. Sui social, AI Car Design ha pubblicato un render che prova a immaginare come potrebbe essere una nuova interpretazione della compatta sportiva italiana, trasformandola in una hatchback moderna, muscolosa e con un carattere decisamente più aggressivo.

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Nuova Fiat Stilo Abarth, il ritorno digitale della compatta sportiva italiana

Ovviamente non si tratta di un modello ufficiale annunciato da Fiat o da Abarth. È un progetto indipendente, nato come mero render digitale fatto in parte con AI. Eppure il risultato riesce a catturare l’attenzione, soprattutto perché riporta al centro un nome che molti appassionati ricordano ancora con interesse.

La vettura immaginata prende il nome di Fiat Stilo Abarth Turbo 2028 e punta su proporzioni compatte, linee tese e dettagli sportivi ben marcati. Il frontale è basso e largo, la firma luminosa è sottile e il look generale comunica subito un’impostazione più grintosa rispetto a una normale compatta. Il colore blu, i cerchi bianchi e gli elementi Abarth completano un’immagine che mescola nostalgia e visione futuristica.

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Anche la scheda tecnica ipotizzata è pensata per far discutere. Secondo quanto indicato nel render, questa Fiat Stilo Abarth Turbo monterebbe un motore benzina turbocompresso da 1.4 litri, abbinato a un sistema mild hybrid. La potenza dichiarata è di 182 kW, pari a circa 247 CV, con una coppia di 320 Nm.

Numeri importanti per una compatta di questo tipo. Le prestazioni immaginate parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi e di una velocità massima di 250 km/h. Il progetto cita anche un cambio a 7 marce, dettaglio che rafforza l’idea di una hot hatch pensata per unire sportività e utilizzo quotidiano.

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Gli interni seguono la stessa direzione, con strumentazione digitale, display centrale e dettagli Abarth. Il render, in fondo, prova a rispondere a una domanda molto semplice: che volto avrebbe oggi una nuova Stilo sportiva? Si tratta indubbiamente di un’ipotesi suggestiva ma destinata a rimanere tale dato che Fiat al momento pare avere altri piani. Ricordiamo infatti l’imminente debutto di Fiat Grizzly e Fastback.