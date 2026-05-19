Nuova Fiat Pandina, l’elettrica da meno di 15.000 euro nel 2028 pronta a sfidare Dacia Hipster

La nuova Fiat Pandina potrebbe riportare Fiat al centro di una categoria che per anni ha rappresentato il cuore della mobilità europea: quella delle piccole auto semplici, pratiche e accessibili. Il progetto, conosciuto internamente come E-Car, sarà lanciato nel 2028 e prenderà forma nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, alle porte di Napoli.

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La nuova Fiat Pandina sarà la famosa E-CAR elettrica da meno di 15 mila euro che verrà prodotta a Pomigliano come confermato da Stellantis

L’idea è chiara: proporre una city car elettrica compatta, più piccola della Fiat Grande Panda e pensata per chi cerca un’auto da usare tutti i giorni senza costi proibitivi. Secondo le informazioni emerse, il modello potrebbe essere lungo circa 3,50 metri e puntare a un prezzo inferiore ai 15.000 euro. Una cifra che oggi ha un peso enorme, perché nel mercato europeo le auto nuove davvero economiche sono diventate sempre più rare.

La nuova Fiat Pandina nascerebbe quindi per riempire un vuoto. Negli ultimi anni molti modelli compatti e accessibili sono usciti di scena, lasciando meno scelta a chi ha bisogno di una vettura urbana, essenziale e facile da gestire. Fiat proverebbe a recuperare proprio quello spirito popolare che ha reso celebre la Panda fin dal 1980: un’auto semplice, intelligente e vicina alla vita reale degli automobilisti.

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Anche la scelta di Pomigliano racconta molto della strategia di Stellantis. Lo stabilimento campano ha una lunga storia legata alla Panda e nel 2025 ha prodotto circa 120.000 esemplari dell’attuale Pandina, oltre a volumi più contenuti di Alfa Romeo Tonale. L’arrivo della E-Car darebbe continuità a un sito produttivo fondamentale per la presenza industriale del gruppo in Italia.

La nuova city car dovrebbe essere proposta solo in versione elettrica. In passato si era parlato anche di una possibile variante ibrida, ma per una microcar la scelta elettrica permette una progettazione più semplice e un migliore sfruttamento dello spazio interno.

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La sfida sarà tutt’altro che semplice. La nuova Fiat Pandina dovrà confrontarsi con rivali come la futura Dacia Hipster, anch’essa pensata per il mercato delle elettriche low cost. Ma se Stellantis riuscirà davvero a contenere il prezzo sotto i 15.000 euro, la piccola Fiat potrebbe diventare una delle protagoniste della nuova mobilità urbana europea. Probabile inoltre che la vettura abbia una gemella di Citroen e forse anche di Leapmotor.