Alfa Romeo Classiche trasforma Arese nel tempio dei collezionisti: restauro, autenticità e consegne speciali al Museo

Alfa Romeo Classiche amplia la propria offerta e rende il Museo di Arese ancora più centrale nell’esperienza dei collezionisti. Il programma dedicato alle vetture storiche del Biscione introduce infatti due nuovi servizi pensati per trasformare momenti normalmente tecnici in appuntamenti dal forte valore emozionale: la consegna della vettura dopo il restauro e le ispezioni per la Certificazione di Autenticità.

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Alfa Romeo Classiche introduce due nuovi servizi destinati ai collezionisti, che vedono protagonista il Museo Alfa Romeo di Arese

La novità riguarda da vicino chi sceglie di affidare la propria Alfa Romeo storica alle Officine Classiche di Torino. Al termine del restauro, il proprietario potrà ora decidere di ritirare l’auto direttamente al Museo Alfa Romeo di Arese, invece che nella sede di Mirafiori. Una scelta che cambia il significato della consegna: non più solo la restituzione di una vettura, ma un’esperienza immersa nella storia del marchio.

Per rendere questo momento ancora più personale, Alfa Romeo Classiche propone due formule. Il pacchetto base include il trasporto dell’auto ad Arese, una cerimonia di consegna in un’area dedicata e un test drive sulla pista del Museo. Il pacchetto premium aggiunge contenuti video della giornata, un incontro con i tecnici che hanno seguito il restauro e una visita guidata del percorso espositivo.

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Il Museo diventa anche un nuovo punto di riferimento per la Certificazione di Autenticità. I proprietari potranno far esaminare la propria vettura direttamente ad Arese dai tecnici di Alfa Romeo Classiche, attraverso controlli approfonditi, rilievi tecnici e documentazione fotografica. Una possibilità che si affianca ai servizi già disponibili presso le Officine Classiche di Torino e a domicilio.

Il programma Alfa Romeo Classiche resta articolato in tre aree principali. Il Certificato d’Origine ricostruisce la storia della vettura attraverso il numero di telaio, quando le informazioni sono presenti negli archivi aziendali. La Certificazione di Autenticità attesta invece l’originalità dell’auto, verificando dati di produzione, componenti meccanici ed estetici. Il Restauro copre interventi di diversa portata, dalla manutenzione mirata al ripristino completo secondo le specifiche originali.

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A garantire il valore del servizio sono le Officine Classiche di Mirafiori, attive dal 2015 nell’ex Officina 83. Su una superficie di circa 6.000 metri quadrati, i tecnici che seguono anche la collezione aziendale lavorano sulle auto dei clienti con strumenti dedicati e competenze dirette della Casa Madre.

Il 2026 rende questa evoluzione ancora più significativa: il Museo Alfa Romeo di Arese celebra infatti il 50° anniversario dalla sua inaugurazione. Un traguardo che conferma il suo ruolo di luogo simbolo della memoria industriale italiana e della passione per il Biscione.