Ferrari Luce: foto spia del prototipo a pochi giorni dal debutto

Ferrari Luce torna sotto i riflettori. Nelle scorse ore sono apparse sui social nuove foto spia del prototipo, realizzate da Gabetz Spy Unit e pubblicate da Walter Vayr. A rendere ancora più interessante il post è la frase scelta per accompagnare le immagini: “Il suono del Silenzio. Ferrari Luce. Roma 25.05.2026”.

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Il prototipo di Ferrari Luce avvistato a Maranello a pochi giorni dal debutto ufficiale che come sappiamo avverrà il 25 maggio

Ricordiamo infatti che il 25 maggio 2026 sarà il giorno del debutto della Ferrari Luce. Un appuntamento destinato a segnare una pagina importante nella storia recente del Cavallino Rampante, perché il modello è atteso come una delle novità più simboliche per il futuro del marchio.

Le immagini mostrano un prototipo ancora pesantemente camuffato, con pellicole, coperture provvisorie e numerosi dettagli nascosti. Nonostante il travestimento, si intravedono proporzioni importanti, un assetto basso, carreggiate larghe e una carrozzeria muscolosa. La linea sembra suggerire un’impostazione sportiva ma più versatile rispetto alle Ferrari tradizionali, con una presenza scenica molto marcata.

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Ferrari Luce rappresenterà il primo grande passo del marchio verso una nuova interpretazione della sportività, legata alla propulsione elettrica. Una sfida enorme per Maranello: trasferire emozione, prestazioni e identità Ferrari anche in assenza del rombo che ha accompagnato generazioni di appassionati.

Secondo quanto scritto da Vayr, la scorsa settimana il primo esemplare “Avanserie-Prototipi” sarebbe uscito dal cancello secondario della fabbrica nascosto all’interno di alcuni camion. Un dettaglio che conferma come il progetto sia ormai entrato in una fase avanzata di sviluppo.

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Ora l’attenzione è tutta rivolta al 25 maggio. Quel giorno la Ferrari Luce dovrà dimostrare che il futuro del Cavallino può essere diverso, ma non meno emozionante.