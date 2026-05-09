Fiat Grizzly: il futuro SUV immaginato senza veli

Fiat Grizzly torna a far parlare di sé. Questa volta non attraverso immagini ufficiali, ma grazie a una serie di render realizzati dal creatore digitale Kleber Silva e pubblicati sui social. Le ricostruzioni mostrano quello che potrebbe essere il nuovo SUV della casa torinese, il cui nome non è stato ancora confermato ma è già capace di accendere la curiosità degli appassionati.

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Il lavoro di Silva non nasce dal nulla. I render, infatti, sembrano ispirarsi alle ultime foto spia circolate nelle scorse settimane, nelle quali il nuovo SUV Fiat è stato avvistato durante alcuni test su strada. Partendo da quelle immagini camuffate, il designer indipendente ha provato a immaginare l’aspetto definitivo del modello, eliminando le coperture e interpretando le forme secondo il più recente linguaggio stilistico del marchio.

Il risultato è un SUV dall’aspetto robusto e moderno. Il frontale riprende l’impostazione vista sulle Fiat più recenti, con fari sottili, firma luminosa orizzontale e logo ben visibile al centro. La carrozzeria di questo ipotetico Fiat Grizzly appare squadrata, con cofano alto, passaruota marcati e protezioni nere nella parte bassa, elementi che rafforzano l’immagine da crossover familiare ma con una certa vocazione avventurosa.

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Anche il posteriore punta su linee nette. Nei render si notano gruppi ottici orizzontali, un portellone ampio e la scritta Grizzly ben evidente, scelta che dona personalità al modello e lo rende immediatamente riconoscibile. Ricordiamo che questo SUV di segmento C sarà lungo circa 4,5 metri e nascerà su piattaforma smart car di Stellantis.

Sarà prodotto a Kenitra in Marocco e sarà presentato nel corso della prossima estate, probabilmente tra giugno e luglio. Questo modello avrà anche una variante Fastback che molto probabilmente avrà lo stesso nome. La prima internazionale avverrà al Salone dell’auto di Parigi 2026 nel corso del prossimo mese di ottobre.