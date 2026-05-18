Stellantis: il Governo Francese chiede di utilizzare fornitori locali

In un contesto dell’automotive globale sempre più complesso e sempre più dominato da un approccio diversificato, che mette da parte l’approccio locale all’industria dell’auto, sembra essere un vero e proprio grido di allarme quello lanciato dal Ministro delle Finanze Francese, Roland Lescure, nei confronti di Stellantis così come di Renault.

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Proprio il Ministro francese, discutendo in un’intervista pubblicata sull’edizione del 17 maggio scorso de La Tribune Dimanche, ha ammesso che secondo il suo punto di vista sia Stellantis che Renault dovrebbero “fare la loro parte sulla preferenza europea, anche per ciò che riguarda gli acquisti presso i loro fornitori”. Un’indicazione vera e propria che indica una via, ovvero quella di ragionare su un approccio che guardi al contesto locale per la produzione dei veicoli realizzati in Francia da Stellantis e Renault in modo da tutelare l’apporto ai posti di lavoro nel Paese.

Il monito del Governo Francese non è il primo indirizzato nei confronti di Stellantis o di Renault

A dire il vero, il monito fornito dal Ministro delle Finanze Francese, Roland Lescure, non rappresenta il primo atto relativo alle indicazioni proposte dal Governo Francese nei confronti di Stellantis o di Renault. Ricordiamo che proprio il Governo d’Oltralpe rappresenta uno fra i principali azionisti del Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA. Al centro del “suggerimento” potrebbe esserci un certo timore nei confronti della sempre più pressante presenza dei costruttori cinesi nel Vecchio Continente, ora che le possibilità che proprio tali costruttori acquisiscano l’utilizzo di alcuni siti produttivi europei sottoutilizzati per ampliare le loro mire espansionistiche sul suolo europeo.

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Il Ministro delle Finanze Francese, Roland Lescure

Proprio Stellantis non si è fatta trovare impreparata in questo nuovo approccio alla produzione europea di provenienza cinese, avendo già fra i suoi marchi Leapmotor avvierà prestissimo la produzione degli ultimi nuovi modelli del costruttore cinese presso un suo stabilimento con sede in Spagna. Tuttavia secondo il sindacato francese Force Ouvrière, e secondo tante indiscrezioni circolate in questi giorni, Stellantis starebbe valutando anche ulteriori accordi su altri stabilimenti produttivi scarsamente utilizzati in Europa. Il monito del Ministro Francese Lescure fa riferimento anche alle recenti metodologie di Renault che si affida con sempre maggiore impegno a fornitori francesi, per ridurre i costi finali dei veicoli a listino.