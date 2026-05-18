Stellantis, striscioni Fiom a Torino: “Produciamo auto, non parole”

Torino torna a interrogarsi sul proprio futuro industriale alla vigilia della presentazione del nuovo piano Stellantis, atteso il 21 maggio a Detroit. La Fiom ha scelto due luoghi simbolo della storia automobilistica cittadina per lanciare un messaggio diretto al gruppo: davanti al Museo dell’Auto e alla Porta 5 di Mirafiori sono comparsi striscioni con la scritta “produciamo auto, non parole”.

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Stellantis: a Mirafiori compaiono gli striscioni della Fiom che chiede certezze

La protesta punta a riportare al centro il tema produttivo. Per il sindacato, Torino non può accontentarsi di annunci generici o di un singolo nuovo modello: servono una nuova linea, volumi certi e una prospettiva industriale capace di garantire lavoro e continuità allo stabilimento. Secondo quanto riportato dalla Fiom, il piano Stellantis potrebbe prevedere “una nuova linea produttiva per Torino”, ma la richiesta è che vengano chiariti tempi, modelli, occupazione e ruolo futuro di Mirafiori.

A spiegare il senso dell’iniziativa è stato Gianni Mannori, responsabile Fiom di Mirafiori. Le sue parole descrivono un clima di forte preoccupazione: “Ci aspettiamo non soltanto un nuovo modello, ma una nuova linea di produzione. Un solo modello in più rispetto alla 500 elettrica non basta per evitare il declino di Torino”.

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Il riferimento è alla produzione attuale dello stabilimento, legata alla Fiat 500 elettrica e alla nuova 500 Hybrid. Per la Fiom, questi modelli non bastano da soli a garantire il futuro del sito. L’obiettivo indicato è arrivare a 100.000 vetture l’anno, mentre nei primi due mesi e poco più dalle linee sarebbero uscite circa 14.000 auto.

La scelta dei luoghi non è casuale. Il Museo dell’Auto richiama la memoria industriale torinese, mentre la Porta 5 di Mirafiori rappresenta il lavoro manifatturiero e il futuro da difendere.