Maserati Grecale Folgore 2027, restyling e nessun addio all’elettrico

Le foto condivise di recente da Maserati mostravano prototipi di GranTurismo, GranCabrio e Grecale impegnati in sessioni di test, ma ritraevano esclusivamente le versioni endotermiche. Abbastanza per alimentare voci su un possibile ridimensionamento della gamma elettrica nel ciclo 2027. Poi sono arrivate le foto spia di Walter Vayr, e le speculazioni sono tornate a crescere insistentemente.

Advertisement

La Maserati Grecale Folgore è su strada con un muletto leggermente camuffato, e il Tridente non ha nessuna intenzione di archiviare la variante a zero emissioni. Le immagini online mostrano che il grosso delle modifiche si concentra nella parte anteriore: paraurti e calandra riceveranno affinamenti, mentre i gruppi ottici per ora sembrano quelli attuali, anche se non è escluso che Maserati arrivi alla versione definitiva con una nuova firma luminosa. Il posteriore, almeno per ora, non sembra interessato da interventi.

Tra gli scatti non c’è traccia che possa rivelare davvero l’interno, ma è ragionevole attendersi quello che i restyling di questo tipo portano quasi sempre, ovvero qualche ritocco alla plancia e, soprattutto, un aggiornamento del sistema infotainment. Su quest’ultimo fronte Maserati ha certamente margini di miglioramento.

Advertisement

Sul piano tecnico, al momento non ci sono indicazioni di modifiche al powertrain. La Grecale Folgore attuale monta un doppio motore elettrico da 550 CV, scatta da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi, tocca i 220 km/h e dichiara 580 km di autonomia secondo il ciclo WLTP. Numeri che, nel segmento dei SUV elettrici premium, non sfigurano.

Questo restyling va considerato, però, come un’azione più grande del semplice aggiornamento di prodotto. Maserati ha bisogno di rilanciarsi, e i prossimi mesi saranno decisivi. Stellantis sta per presentare il suo nuovo piano industriale, e con esso probabilmente emergeranno dettagli sulla strategia futura del Tridente, incluse le voci su possibili collaborazioni con marchi cinesi per lo sviluppo di nuovi modelli.