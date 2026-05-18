DS Penske, Monaco amara: la velocità c’è, ma i punti sfuggono nel finale

DS Automobiles lascia Monaco con più rimpianti che soddisfazioni. Dopo una prima gara positiva, chiusa con entrambe le vetture nella top 10, il team DS Penske si era presentato alla seconda parte dell’E-Prix del Principato con l’obiettivo dichiarato di raccogliere altri punti importanti nel Mondiale ABB FIA Formula E.

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DS Penske lascia Monaco con il rammarico di una gara difficile, ma la DS E-Tense FE25 ha confermato il potenziale

Le premesse erano incoraggianti. Taylor Barnard partiva dalla sesta posizione in griglia, mentre Maximilian Günther scattava dodicesimo. Il ritmo mostrato il giorno precedente, impreziosito anche dal giro più veloce in gara, lasciava pensare a un’altra prestazione competitiva per la DS E-TENSE FE25.

La corsa domenicale, però, si è rivelata più complicata del previsto. Tra contatti, penalità e una gestione dell’energia particolarmente delicata, i due piloti del marchio francese premium hanno dovuto lottare duramente per restare in zona punti. Barnard, nelle fasi conclusive, era ancora in piena battaglia per la top five, confermando il potenziale della monoposto. Il suo attacco all’ingresso del tunnel, però, si è chiuso con un ritiro che ha cancellato una possibile buona posizione finale.

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Anche Günther ha visto sfumare un piazzamento utile. Il pilota tedesco, dopo aver mostrato buone sensazioni fin dalle prove libere con il terzo tempo, era riuscito a risalire fino alla zona punti. Una penalità arrivata dopo la bandiera a scacchi lo ha però fatto retrocedere dal decimo al tredicesimo posto, lasciandolo fuori dalla top 10.

Barnard ha ammesso la propria responsabilità in uno degli episodi di gara, sottolineando comunque il buon lavoro del team in qualifica. Günther, invece, ha espresso disaccordo sulla penalità, ma ha evidenziato il potenziale mostrato durante il weekend.

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Ora DS Automobiles guarda alla prossima tappa di Sanya in Cina, dove il marchio ha già vinto nel 2019. L’appuntamento del 20 giugno sarà l’occasione per trasformare la velocità vista a Monaco in un risultato più concreto.