Spoticar cambia la ricerca dell’usato: con SPOT.i l’auto si trova parlando con l’IA

Spoticar accelera sulla trasformazione digitale e porta l’intelligenza artificiale al centro della ricerca di auto usate. Con SPOT.i, il brand consente ai clienti di interagire in linguaggio naturale, trasformando una richiesta semplice in una selezione concreta e personalizzata di veicoli disponibili nella rete.

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Lanciato a settembre 2025, SPOT.i centralizza i dati dei veicoli disponibili nella rete Spoticar e integra competenze automotive avanzate

Il nuovo motore di ricerca, sviluppato da Stellantis, permette agli utenti di scrivere ciò che cercano senza dover partire da filtri tecnici rigidi. Una frase come “cerco un SUV compatto benzina per la famiglia” può così essere interpretata dall’IA e tradotta in criteri utili per proporre risultati coerenti. L’obiettivo è rendere il percorso di scelta più immediato, intuitivo e vicino ai nuovi comportamenti dei clienti.

Lanciato a settembre 2025, SPOT.i centralizza i dati dei veicoli disponibili nella rete Spoticar e integra competenze automotive avanzate per migliorare l’esperienza di ricerca. Il sistema è disponibile a livello europeo e, dal lancio, ha già superato i 3 milioni di ricerche. Un dato che conferma l’interesse degli utenti e il potenziale dell’IA nel mercato dell’usato.

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Per Spoticar, tra i principali operatori europei del settore, l’innovazione ha anche un valore strategico per la rete commerciale. I 3.000 punti vendita presenti in Europa possono infatti beneficiare di lead più numerosi e qualificati, grazie a ricerche più precise e meglio allineate alle reali intenzioni dei clienti.

In Francia, inoltre, SPOT.i è stato sperimentato anche su WhatsApp attraverso un agente conversazionale sviluppato in collaborazione con Salesforce. Il sistema comprende le richieste espresse in linguaggio naturale, le traduce in criteri tecnici e propone una selezione personalizzata di vetture disponibili.

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«La nostra strategia è far evolvere SPOT.i attraverso miglioramenti mirati e progressivi», ha dichiarato Alexandre Fils, Marketing Global Director di Spoticar. Nel lungo periodo, ha aggiunto, l’obiettivo è superare il tradizionale modello delle inserzioni digitali e abbracciare nuove esperienze cliente abilitate dai grandi modelli linguistici. Con SPOT.i, Spoticar prova a rendere la ricerca dell’auto usata più conversazionale, rapida e personalizzata.