Formula E a Monaco: DS Penske pronta a giocarsi tutto nel weekend più glamour dell’anno

Monaco è pronta ad accogliere di nuovo la Formula E. Dal 16 al 17 maggio, il Campionato del Mondo ABB FIA Formula E farà tappa nel Principato per un doppio appuntamento che si annuncia intenso, spettacolare e aperto a ogni risultato. Sul tracciato cittadino più iconico del calendario, i 10 team in gara si sfideranno in due gare dove ritmo, strategia e gestione dell’energia saranno fondamentali. Tra le protagoniste ci sarà DS Penske, formazione nata dalla collaborazione tra DS Automobiles e Penske Autosport.

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DS Automobiles, vincitrice a Monaco nel 2019 e nel 2021, farà affidamento su tutta la sua esperienza e competenza per brillare

Il marchio francese premium del Gruppo Stellantis arriva a Monaco con buoni ricordi e ambizioni importanti. Proprio nel Principato, infatti, DS ha già festeggiato due successi: nel 2019 con Jean-Eric Vergne e nel 2021 con Antonio Felix Da Costa.

Questa volta i riflettori saranno puntati su Maximilian Günther e Taylor Barnard, chiamati a confermare il potenziale della squadra in uno dei weekend più prestigiosi della stagione. Monaco non perdona errori: serve precisione, lucidità e capacità di leggere la gara giro dopo giro. L’obiettivo di DS PENSKE è restare nelle zone alte della classifica e portare a casa punti pesanti.

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Non ci sarà però solo la competizione. DS Automobiles approfitterà dell’appuntamento monegasco per mostrare il legame tra tecnologia da pista e produzione stradale. Durante l’evento sarà infatti protagonista una speciale N°7 con livrea esclusiva “nero e oro”.

Derivata dalla DS 7, la vettura effettuerà alcuni giri del circuito prima della prima gara, sottolineando il trasferimento di esperienza dalla Formula E alle auto di serie. Le due gare scatteranno sabato 16 e domenica 17 maggio alle ore 15:00 CET. Nel Principato, DS PENSKE proverà ancora una volta a lasciare il segno.