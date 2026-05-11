Terre di Canossa 2026, i risultati dell’evento tra Toscana e Liguria: Alfa Romeo seconda

Si è chiusa ieri l’edizione 2026 di Terre di Canossa, andata in scena fra Toscana e Liguria. Una tela magica, che ha fatto da sfondo alla gara di regolarità superturistica, regalando emozioni di alta gamma ai protagonisti. L’evento, organizzato da Canossa, si è svolto dal 7 al 10 maggio, con 75 equipaggi al via, su auto storiche e supercar.

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Molto nutrita la rappresentanza estera, pari a circa l’80% dei partecipanti. Una conferma del respiro internazionale di questo prestigioso appuntamento. Gli onori della gloria sono andati all’equipaggio composto da Gustavo Galfione e Maria Cristina Sueryas su Triumph TR2. Per loro il piacere del successo, insieme a quello regalato dal viaggio tra siti Unesco, antiche città e splendidi borghi tra mare e monti.

Nelle seducenti alchimie ambientali, storiche e architettoniche di Toscana e Liguria, la piazza d’onore è andata a Juan Franco Angelicola e Carolina Beatriz Laurenti, su una splendida Alfa Romeo Giulietta Spider del 1959. Altra auto storica italiana al terzo posto: una Fiat 1100/103 del 1955 portata in gara da Cornis Filius e Maria Filius Van Straalen.

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courtesy of Canossa

Il Terre di Canossa ha ancora una volta incantato i partecipanti con un mix di straordinaria gradevolezza, che ha proiettato gli ospiti nelle atmosfere della Dolce Vita. Emozioni alle stelle anche per il pubblico, rapito dal fascino delle auto storiche e delle supercar in gara.

La manifestazione appena conclusa, iscritta nel calendario ACI Sport, ha portato gli equipaggi dai lussureggianti boschi della Garfagnana alle Cinque Terre, dalla strada dei marmi di Carrara al Parco di Pinocchio, passando per luoghi importanti come Lucca, Pisa e Montecatini Terme.

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Il risultato? Delle emozioni uniche, destinate a rimanere per sempre nel cuore dei protagonisti. A sigillarle, nel migliore dei modi, ci ha pensato il pranzo conviviale di ieri a Forte dei Marmi, che ha fatto calare il sipario su questa edizione di successo.

Terre di Canossa 2026, tutti i vincitori

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Vetture Storiche:

1. Equipaggio 15 – Gustavo Galfione e Maria Cristina Sueyras su Triumph TR 2 del 1954.

2. Equipaggio 18 – Juan Franco Angelicola e Carolina Beatriz Laurenti su Alfa Romeo

Giulietta Spider del 1959.

Giulietta Spider del 1959. 3. Equipaggio 24 – Cornis Filius e Maria Filius Van Straalen su Fiat 1100/103 del 1955.

4. Equipaggio 2 – Lucilla Sartori e Cristina Biagi su BMW 328 del 1937.

5. Equipaggio 59 – Stephan Wagner e Gianna Theofilidou su Ferrari 308 GTB del 1980.

Primo classificato di ogni nazione:

Austria: Equipaggio 59 – Stephan Wagner e Gianna Theofilidou su Ferrari 308 GTB del 1980.

Argentina: Equipaggio 15 – Gustavo Galfione e Maria Cristina Sueyras su Triumph TR 2 del 1954.

Belgio: Equipaggio 21 – Guy Dubois e Magda Van Houdt su Volvo P1800 del 1961.

Francia: Equipaggio 36 – Guy Le Bars e Cendrine Le Bars su Fiat Dino Spider 2400 del 1971.

Germania: Equipaggio 11 – Markus Himmels e Ilze Helmink su AC ACE Bristol del 1959.

Paesi Bassi: Equipaggio 24 – Cornis Filius e Maria Filius Van Straalen su Fiat 1100/103 del 1955.

Svizzera: Equipaggio 47 – Jacqueline Breguet e Paulo De Moura su Opel GT 1900 del 1969.

Regno Unito: Equipaggio 19 – Ilaria Del Beato e Robert Hayes su Alfa Romeo Giulietta Spider del 1959.

USA: Equipaggio 20 – David Atcherley e Lisa Atcherley su Alfa Romeo Giulietta Spider del 1958.

Premi speciali:

1^ Vettura anteguerra: Equipaggio 2 – Lucilla Sartori e Cristina Biagi su BMW 328 del 1937.

1^ Ladies Cup: Equipaggio 2 – Lucilla Sartori e Cristina Biagi su BMW 328 del 1937.

1° team: Squadra Tartaruga Argentina.

Premio speciale RM Sotheby’s:

Equipaggio 4 – Kenneth Marlin e Jacqueline Barnathan su Ferrari 225 S del 1952.

Vetture Moderne:

1. Equipaggio 65 – Paul Ugo e Sophia Cooke su Aston Martin V12 Vantage del 2022.

2. Equipaggio 66 – Giorgio Tenucci e Isabella Guida su Abarth 595 del 2020.

3. Equipaggio 64 – Mirco Landi e Francesca Vita su Mercedes-Benz 230 del 2003.

La prova di abilità del terzo giorno è stata vinta con l’eclatante risultato di 18 su 18 dall’equipaggio 16 formato da Fernando Montefiore e Rosario Majdalani, a bordo di una Triumph TR3 del 1954.

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Terre di Canossa 2026 si è avvalso della collaborazione di RM Sotheby’s in qualità di Presenting Sponsor e di Goodwool in qualità di Business Partner. L’evento ha superato la dimensione competitiva, nonostante il fascino di questa, per ergersi a celebrazione della bellezza, della storia e della passione per le auto storiche e non solo, come sottolinea Luigi Orlandini, Chairman e CEO di Canossa Events, cui si deve il meraviglioso evento. Ora l’appuntamento è per il 2027.

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Fonte | Canossa Events