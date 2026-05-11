Peugeot TotalEnergies conquista i primi punti della stagione a Spa-Francorchamps

La 6 Ore di Spa-Francorchamps lascia in casa Peugeot TotalEnergies un misto di soddisfazione e amarezza. Sul circuito belga, davanti a 101.608 spettatori, la 9X8 ha mostrato segnali incoraggianti in vista della 24 Ore di Le Mans, conquistando la prima pole position stagionale nel FIA World Endurance Championship e chiudendo il weekend con il giro più veloce della gara.

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Peugeot TotalEnergies lascia Spa-Francorchamps con la prima pole stagionale della 9X8, il giro più veloce in gara e i primi punti

La grande occasione è arrivata con la Peugeot 9X8 numero 94. Partito dalla pole position, Loïc Duval ha difeso la leadership alla Source ed è stato il primo a transitare verso il Raidillon. Il francese ha poi mantenuto un ritmo solido per tutto il doppio stint iniziale, prima di lasciare il volante a Théo Pourchaire. La vettura è rimasta nel gruppo di testa e sembrava in corsa per un risultato importante, potenzialmente nella top five.

Il colpo di scena è arrivato quando al volante c’era Malthe Jakobsen. Poco dopo l’inizio del suo turno, il pilota non è riuscito a evitare una GT3 finita di traverso in pista a Les Combes. L’impatto ha causato danni troppo pesanti per proseguire, costringendo la numero 94 al ritiro. Una beffa pesante, soprattutto dopo una prima parte di gara molto convincente.

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Più concreta, anche se meno brillante nella prima fase, la prova della Peugeot 9X8 numero 93. Paul Di Resta, partito dalla nona posizione, ha completato uno stint pulito. Dopo la fase centrale e il doppio turno di Nick Cassidy, Stoffel Vandoorne ha sfruttato al meglio l’ultima ora, beneficiando anche di alcuni incidenti davanti a sé e firmando il giro più veloce della corsa in 2:04.177. La numero 93 ha così chiuso al settimo posto, regalando al team i primi punti stagionali.

Per Emmanuel Esnault, Team Principal di Peugeot TotalEnergies, il bilancio resta contrastante: la pole e il passo della numero 94 confermano i progressi, ma il risultato sfumato lascia rimpianti. Anche i piloti hanno sottolineato il potenziale mostrato dalla vettura e il lavoro svolto da ingegneri e meccanici durante il fine settimana.

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Ora lo sguardo è già rivolto alla 24 Ore di Le Mans, dove Peugeot celebrerà il centenario della sua prima partecipazione. Prima della gara del 13 giugno, le 9X8 torneranno in pista il 7 giugno per la giornata di test. Spa non ha regalato il risultato sperato, ma ha consegnato al team segnali chiari: la strada verso Le Mans può iniziare con maggiore fiducia.