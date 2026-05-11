Stellantis: una prima mondiale e quattro anteprime nazionali all’Ecar Show 2026

I marchi Stellantis si preparano a occupare un ruolo centrale all’Ecar Show 2026, il Salone delle Auto Ibride ed Elettriche in programma dal 15 al 17 maggio alla FIL – Fiera Internazionale di Lisbona. Il gruppo, leader in Portogallo nel mercato delle vetture elettrificate e 100% elettriche, porterà all’evento una delle offerte più ampie del settore, con otto brand protagonisti, un’anteprima mondiale e quattro debutti nazionali.

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Stellantis porterà all’evento una delle offerte più ampie del settore

Il momento più atteso sarà la presentazione mondiale della nuova Jeep Avenger, svelata per la prima volta al pubblico proprio in Portogallo, in concomitanza con l’apertura degli ordini sul mercato locale. La nuova generazione del modello introduce un design più robusto, con griglia a sette feritoie illuminata a LED, paraurti ridisegnati, fanali posteriori a “X”, cerchi diamantati da 18 pollici e carrozzeria bicolore. Anche l’abitacolo evolve, con finiture più curate, infotainment con integrazione nativa di ChatGPT e un pacchetto ADAS ampliato. Accanto alla Avenger sarà esposta anche la nuova Jeep Compass, disponibile in versione BEV per i test drive.

Tra le anteprime nazionali spiccano la nuova DS N°7, SUV premium che sostituisce la DS 7 e punta su tecnologia, comfort e autonomia fino a 740 chilometri nella versione elettrica E-TENSE Long Range; la Opel Mokka GSE, modello elettrico di serie più veloce mai prodotto dal marchio, con 281 CV e accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi; la nuova Opel Astra, aggiornata nello stile e nelle dotazioni; e la nuova Peugeot 408, proposta con motorizzazioni elettrica, plug-in hybrid e mild hybrid.

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Peugeot affiancherà alla 408 le versioni GT di E-2008, E-308 SW ed E-5008, con test drive dedicati anche a E-408, E-3008 Dual Motor ed E-308 GT. DS Automobiles esporrà inoltre la DS N°4 E-TENSE e la DS N°8 E-TENSE, mentre Opel porterà in fiera anche Grandland Electric, Astra Sports Tourer Electric e Frontera Electric.

Alfa Romeo sarà presente con Tonale Plug-In Hybrid Q4 da 280 CV e Junior Elettrica, prima vettura 100% elettrica del Biscione. Citroën metterà in evidenza ë-C5 Aircross, ë-C3, ë-C3 Aircross ed ë-C4, puntando su comfort, spazio e accessibilità. FIAT proporrà Topolino Vilebrequin, Grand Panda, 500e Cabrio e 600e, confermando la propria strategia di democratizzazione della mobilità elettrica.

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Completeranno la presenza Stellantis Leapmotor, con B10, T03 e C10 REEV Hybrid, e Stellantis Pro One, al debutto in un salone portoghese con una gamma di veicoli commerciali elettrici, tra cui Peugeot E-Partner e Citroën ë-Berlingo prodotti a Mangualde.