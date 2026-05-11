Maxi commessa per Fiat Professional: 200 Doblò entrano nella flotta Pigeon Express

Fiat Professional conquista una commessa di rilievo nel mercato bulgaro dei veicoli commerciali leggeri. Il marchio si è infatti aggiudicato la fornitura di 200 Fiat Doblò destinati a Pigeon Express, nuovo operatore di corriere lanciato ad aprile di quest’anno e pronto a rafforzare progressivamente la propria presenza nel Paese.

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Il primo lotto di veicoli è già stato consegnato, mentre le successive unità arriveranno in fasi successive, seguendo il piano di espansione dell’azienda di logistica. Si tratta di uno dei contratti flotte più importanti degli ultimi anni per Fiat Professional in Bulgaria, confermando il ruolo strategico del Doblò nelle attività professionali ad alta intensità operativa.

Il progetto è gestito dalla concessionaria Espace Auto di Plovdiv, che ha curato la configurazione dei veicoli in base alle esigenze specifiche di Pigeon Express. Una personalizzazione fondamentale per un operatore di corriere, dove capacità di carico, efficienza e affidabilità incidono direttamente sulla qualità del servizio.

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Secondo Mery Grozewa, Brand Director di FIAT in Bulgaria, l’accordo rappresenta “un chiaro segnale di fiducia in FIAT Professional come partner commerciale”. La manager ha sottolineato come il Doblò offra prestazioni convincenti nell’utilizzo reale, grazie all’equilibrio tra capacità di carico, costi di gestione e comfort di guida.

Dal punto di vista tecnico, il Fiat Doblò Van mette a disposizione un vano di carico fino a 4,4 metri cubi e una portata utile di circa una tonnellata. Il sistema Magic Cargo consente inoltre di estendere la lunghezza utile del vano oltre i 3 metri, rendendo più semplice il trasporto di oggetti lunghi o particolarmente ingombranti.

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La dotazione comprende fino a 16 sistemi di assistenza alla guida e sicurezza, pensati per supportare gli operatori durante le consegne quotidiane. Il modello è disponibile sia con motorizzazioni diesel sia in versione completamente elettrica, offrendo alle aziende una scelta flessibile tra efficienza operativa e sostenibilità.