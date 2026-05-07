Peugeot: Marta Navarro è la nuova responsabile per l’Europa allargata

Stellantis ha nominato Marta Navarro nuova Responsabile del marchio Peugeot per Enlarged Europe, con effetto immediato. Nel nuovo ruolo, la manager farà riferimento a Maurizio Zuares, Responsabile delle Operazioni Commerciali per l’Europa allargata, e seguirà lo sviluppo del brand in un’area centrale per le strategie del gruppo.

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Marta Navarro guiderà Peugeot per Enlarged Europe

Marta Navarro arriva a questo incarico con una carriera lunga e molto internazionale. Dopo le lauree in Economia e Giurisprudenza all’Università di Barcellona, ha costruito il proprio percorso nel settore automotive lavorando in mercati chiave come Spagna, Francia, Italia e Germania. Una traiettoria che le ha permesso di conoscere da vicino le diverse esigenze dei clienti, delle reti commerciali e dei singoli mercati.

Il suo percorso professionale inizia nel 2006 in SEAT, all’interno del Gruppo Volkswagen. Qui resta fino al 2015, occupandosi di controllo di gestione, pianificazione aziendale e project management. Successivamente passa al Gruppo Renault, dove assume il ruolo di Direttrice Prezzi e Gestione dei Ricavi, rafforzando le proprie competenze nelle strategie commerciali.

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Nel 2017 entra nel Gruppo FCA come responsabile delle operazioni commerciali e del pricing per Jeep. Dopo la nascita di Stellantis, nel 2021, ricopre diversi incarichi dirigenziali fino alla nuova nomina in Peugeot.

Per il marchio del Leone, il suo arrivo rappresenta un passaggio importante. L’obiettivo sarà consolidare i risultati commerciali e accompagnare Peugeot in una fase di mercato complessa, segnata da elettrificazione, competitività crescente e nuove aspettative da parte dei clienti.