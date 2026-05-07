Opel Astra Sports Tourer Electric, efficienza reale nei test internazionali

La nuova Opel Astra Sports Tourer Electric mette alla prova l’elettrico nella situazione che conta di più: la guida reale. Non su un percorso studiato per ottenere il miglior consumo possibile, ma su strade vere, con traffico, salite, curve, variazioni di ritmo e condizioni meteo non sempre favorevoli.

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Durante il lancio internazionale rivolto alla stampa, Opel Astra Sports Tourer elettrica ha registrato consumi di solo 15,7 kWh ogni 100 chilometri

Durante il recente lancio internazionale per la stampa in Croazia, la station wagon elettrica di Opel è stata guidata da giornalisti provenienti da 22 Paesi. In circa 200 test drive sulle strade della Dalmazia, la flotta ha percorso oltre 14.000 chilometri complessivi. Il risultato finale è stato un consumo medio di 15,7 kWh ogni 100 chilometri.

Un dato importante. Soprattutto perché coincide quasi perfettamente con il range ufficiale WLTP, compreso tra 15,6 e 15,8 kWh/100 km. Significa che la nuova Opel Astra Sports Tourer Electric è riuscita a confermare su strada quanto dichiarato nei dati di omologazione.

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Il contesto, però, rende il risultato ancora più interessante. Le vetture hanno affrontato città costiere, strade locali, tratti extraurbani e percorsi di montagna nell’entroterra croato. Non sono mancate temperature variabili e condizioni meteorologiche diverse. Situazioni normali, ma proprio per questo utili a capire come si comporta un’auto elettrica nell’uso quotidiano.

Progettata, sviluppata e prodotta a Rüsselsheim, la Astra Sports Tourer Electric interpreta il concetto di “Made in Germany” puntando su efficienza, qualità costruttiva e praticità. È una station wagon, quindi nasce per offrire spazio e versatilità. Ma allo stesso tempo vuole dimostrare che una familiare elettrica può essere anche piacevole da guidare.

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Marcus Lott, responsabile dello sviluppo Opel, ha sottolineato proprio questo equilibrio: mobilità elettrica efficiente, utilizzo quotidiano e comfort di marcia. Un pacchetto pensato per clienti che cercano un’auto concreta, non soltanto tecnologica.

La vettura dispone di un motore da 115 kW, pari a 156 CV, e di una batteria da 58 kWh, con 55 kWh utilizzabili. L’autonomia arriva fino a 445 chilometri WLTP, circa 35 chilometri in più rispetto a prima.

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Le prestazioni di Opel Astra Sports Tourer Elettrica restano equilibrate: 0-100 km/h in 9,5 secondi, velocità massima limitata a 170 km/h e 270 Nm di coppia disponibili subito. A completare il quadro ci sono il Vehicle-to-Load, per alimentare dispositivi esterni, e il pre-condizionamento della batteria dall’abitacolo.