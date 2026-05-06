L’era delle supercar sfila a Villa La Massa: un concorso di eleganza speciale

Le supercar sono in cima ai sogni degli appassionati, in ogni angolo del mondo. A queste auto da mille e una notte è dedicata l’edizione 2026 del prestigioso concorso d’eleganza “Villa La Massa Excellence“, in programma dal 16 al 18 ottobre.

Advertisement

Nella splendida dimora fiorentina scelta per celebrarne la magia entreranno in scena le massime espressioni automobilistiche dagli anni ’90 ad oggi. Protagoniste saranno le fuoriserie artigianali e le sportive più iconiche, nate nell’asse temporale scelto per l’evento.

Le supercar sono auto belle e velocissime, che hanno elevato gli standard estetici e tecnologici, oltre che prestazionali. Per accogliere simili tesori dell’estro creativo umano, il raffinato hotel 5 stelle alle porte di Firenze, affacciato sull’Arno, è una cornice assolutamente a tono, per il suo fascino d’eccezione.

Advertisement

Foto Courtesy of Canossa

“Villa La Massa Excellence”, organizzato dalla struttura ricettiva toscana del circuito “Villa d’Este La Collezione”, in collaborazione con Canossa Events, azienda leader nell’organizzazione di rendez-vous motoristici nel segno dell’eccellenza, spegnerà quest’anno le sue prime quattro candeline.

Sin dalla prima edizione, questo rendez-vous si è distinto nel panorama internazionale, diventando subito un punto di riferimento, consolidato nel tempo. Qui le protagoniste sono le supercar, per creare un dialogo con il Concorso d’Eleganza Villa d’Este, senza sovrapposizioni, visto che l’altro punta sulle auto classiche.

Advertisement

Possiamo tranquillamente dire che i due appuntamenti sono complementari. Maturano inoltre sotto le stesse insegne aziendali, visto che le strutture scelte per accoglierli fanno parte dello stesso gruppo. Il feel rouge è inoltre garantito dalla comune passione per le auto speciali, che alimentano i sogni di tutti.

Nell’edizione 2026, “Villa La Massa Excellence” punta a consolidare e far crescere il suo appeal, nella dimensione globale. Come dicevamo, mentre a Cernobbio, sul Lago di Como, si celebra l’eleganza e l’evoluzione dell’automobile classica dal 1929, a Firenze i riflettori si accendono sui capolavori degli ultimi 35 anni.

Advertisement

Ci saranno youngtimer, instant classic contemporanee, auto icona, modelli racing, concept car, hypercar e one-off. Presenti all’appello anche le restomod, modelli di grande successo del passato rivisitati in chiave moderna.

Foto Courtesy of Canossa

Le auto partecipanti al concorso d’eleganza “Villa La Massa Excellence” si contenderanno diversi premi, divisi per categoria, oltre al best of show, ossia il trofeo più ambito: la Coppa d’Oro Villa La Massa, vinta nel 2025 da una Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole.

Advertisement

Il processo di selezione delle vincitrici sarà effettuato da una giuria di esperti, chiamati a un compito molto difficile, per la qualità del parterre, composto da auto spettacolari, ciascuna delle quali meriterebbe un riconoscimento.

Nella giornata di sabato previsto uno spazio anche per il pubblico, che assegnerà il “People’s Choice”. Persino i bambini e gli adolescenti avranno un momento dedicato, con il “Future Choice”: un modo per proiettarli nell’affascinante mondo delle quattro ruote, da una postazione privilegiata e ad alto indice di coinvolgimento emotivo.

Advertisement

L’hotel che ospita l’evento appartiene alla collana “The Leading Hotels of the World” ed è un gioiello architettonico dell’epoca Medicea, immerso in un parco di 10 ettari, con giardini seducenti, che decorano finemente la tela. Una cornice perfetta per inquadrare le supercar.

La grande novità di “Villa La Massa Excellence” 2026 sarà la parata sul circuito del Mugello, prevista per la giornata di domenica 18 ottobre. Un modo per fare incontrare l’eleganza con l’adrenalina dinamica offerta dall’azione sul tracciato della Scarperia.

Advertisement

Foto Courtesy of Canossa Foto Courtesy of Canossa Foto Courtesy of Canossa Foto Courtesy of Canossa Foto Courtesy of Canossa

Fonte | Canossa Events