Fiat Tipo diesel, l’offerta di maggio 2026 la rende una delle migliori opzioni per chi cerca l’affare

La Fiat Tipo continua a essere una scelta molto concreta per chi cerca un’auto spaziosa, diesel e ancora accessibile nel prezzo. Anche per maggio 2026, con validità fino a giugno, Stellantis ha confermato la promozione sulla compatta di Segmento C, oggi disponibile nell’ultima versione rimasta a listino: la Tipo 1.6 diesel da 130 CV.

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Fiat Tipo 1.6 diesel da 130 CV in offerta a maggio 2026 con sconto di 2.000 euro, anticipo zero e 35 rate da 373 euro

Il prezzo di listino è di 18.200 euro, ma l’offerta prevede uno sconto complessivo di 2.000 euro. Di questi, 500 euro arrivano dal bonus Fiat, mentre altri 1.500 euro sono legati all’acquisto tramite finanziamento. Una formula che rende più interessante un modello che, senza cercare effetti speciali, continua a puntare su ciò che molti automobilisti cercano davvero: spazio, consumi contenuti e semplicità d’uso.

L’esempio di finanziamento con Stellantis Financial Services prevede anticipo zero, 35 rate da 373 euro al mese, TAN fisso all’8,99% e TAEG al 12,2%. Alla fine del piano è prevista una maxi rata da 7.234,90 euro, pari al valore futuro garantito. Il totale complessivo arriva così a 20.331,65 euro, includendo anche i costi legati al finanziamento.

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Il punto forte della Fiat Tipo resta il suo equilibrio. Il motore 1.6 diesel da 130 CV è uno dei motivi principali per cui questo modello continua ad avere senso: è robusto, adatto a chi percorre molti chilometri e capace di consumi interessanti, anche sotto i 5 litri ogni 100 km in condizioni favorevoli.

A questo si aggiunge lo spazio. Con una lunghezza di circa 4,5 metri, la Tipo offre l’abitabilità di una vera compatta di Segmento C, risultando comoda per una famiglia ma anche utile per chi ha bisogno di caricare oggetti o strumenti di lavoro.

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In un mercato dove i prezzi delle auto nuove sono cresciuti molto, la Fiat Tipo conserva una posizione particolare. Non è l’auto più moderna né la più appariscente, ma resta una proposta razionale e difficile da ignorare.

E c’è anche un tema di disponibilità. La produzione è stata estesa fino al 2026, ma il futuro del modello non è ancora chiaro. Per chi cerca una diesel concreta e conveniente, questa potrebbe essere una delle ultime occasioni da valutare con attenzione.