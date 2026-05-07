Alfa Romeo Junior si aggiorna e diventa più ricca e tecnologica

Alfa Romeo Junior si presenta nelle concessionarie con una gamma rinnovata e più ricca, mentre Pedro Alonso torna al centro della comunicazione del Biscione con il nuovo spot “Interrogatorio”. Un doppio appuntamento che rafforza il posizionamento della compatta sportiva italiana, pensata per chi cerca stile, tecnologia e piacere di guida in un formato accessibile.

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Alfa Romeo Junior si rinnova arricchendo il cuore della gamma con alcune importanti dotazioni tecnologiche offerte di serie

La novità principale riguarda l’equipaggiamento di serie. Alfa Romeo ha scelto di arricchire il cuore della gamma Junior introducendo su Sprint e Ti una serie di contenuti tecnologici finora disponibili come optional. Sulle versioni ibride arrivano il volante in pelle con palette del cambio integrate, mentre su entrambe vengono aggiunti Adaptive Cruise Control, wireless charger, Keyless Entry, retrocamera a 180 gradi, sensori di parcheggio a 360 gradi, specchi esterni ripiegabili elettricamente e riscaldati, oltre al Blind Spot Monitoring.

L’allestimento Ti di Alfa Romeo Junior mantiene i propri elementi distintivi, come il body kit nero lucido e l’ambient lighting, rafforzando la propria identità rispetto alla Sprint. Cambia anche la serie speciale legata alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, di cui Alfa Romeo è stata Automotive Premium Partner: con la conclusione dell’evento, prende il nome di Sport Speciale. La versione conserva gli interni specifici in Alcantara e si aggiorna con le nuove dotazioni tecnologiche introdotte su Sprint e Ti.

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L’evoluzione della gamma coinvolge le versioni ibride, ibride Q4 a trazione integrale ed elettriche, lasciando ai clienti un’ampia libertà di scelta. La Junior conferma così una delle offerte più complete del segmento, con motorizzazioni pensate per esigenze diverse e una forte impronta premium.

In parallelo debutta “Interrogatorio”, terzo episodio della campagna con Pedro Alonso. Nello spot, l’attore spagnolo si trova davanti a una macchina della verità, apparentemente impassibile, fino a quando sul tavolo compare la chiave di una Alfa Romeo Junior. Il messaggio è chiaro: il cuore non mente mai. Accanto a lui torna anche la misteriosa figura femminile vista nei precedenti episodi, qui rivelata come agente sotto copertura.

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La campagna arriva mentre Alonso si prepara al debutto su Netflix, il 15 maggio, con la nuova serie “Berlino 2”. Intanto Alfa Romeo lancia una promozione sulla Junior Sprint, proposta con rata da 159 euro al mese. Un’offerta che accompagna il rinnovamento di un modello centrale per il marchio, sportivo nello spirito e sempre più tecnologico nei contenuti.