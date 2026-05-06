Lancia affronta la prima sfida su sterrato della stagione WRC

La sesta tappa del Campionato del Mondo Rally FIA segna l’inizio del 59° Rally del Portogallo, dove le veloci e impegnative strade sterrate del Portogallo centrale e settentrionale rappresenteranno un momento cruciale per la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, leader del WRC2.

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Un traguardo importante nella stagione per la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale

La Lancia Corse HF arriva all’evento al comando sia della classifica a squadre che di quella piloti e copiloti, con Yohan Rossel e Arnaud Dunand che sfruttano l’ottimo slancio positivo ottenuto di recente su asfalto in Croazia e al Rally Islas Canarias. Con il campionato che si sposta per la prima volta su sterrato in questa stagione, l’obiettivo sarà adattarsi alla nuova superficie e massimizzare le prestazioni.

Nel frattempo, Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov, attualmente quinti nella classifica WRC2, cercheranno di proseguire la loro solida progressione dopo le costanti rimonte nelle prime gare. Una terza Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale sarà schierata anche al Rally del Portogallo, gareggiando nel campionato nazionale anziché nella categoria WRC2. La vettura numero 45 sarà guidata dall’equipaggio portoghese composto da José Pedro Fontes e Inês Ponte, che hanno recentemente ottenuto un ottimo quarto posto al Rally Terras d’Aboboreira.

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Il Rally del Portogallo rappresenta una tappa fondamentale per la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, che debutta su sterrato in questo campionato, in una delle gare più impegnative dal punto di vista tecnico e fisico dell’anno. Le prove speciali portoghesi spesso iniziano con superfici morbide e sabbiose, ma diventano rapidamente accidentate e piene di solchi, con rocce affioranti che possono rappresentare una seria sfida. Precisione, costanza e sangue freddo saranno essenziali in una gara rinomata per il suo pubblico numeroso ed entusiasta che si accalca lungo le prove speciali.

Il rally scatterà giovedì 7 maggio alle 14:00 con la partenza cerimoniale da Coimbra, città universitaria portoghese. La sfida entrerà subito nel vivo con le prove Agueda-Sever e Sever-Albergaria, per 35 chilometri cronometrati, prima della spettacolare super speciale di Figueira da Foz, affacciata sull’Oceano Atlantico.

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Venerdì il programma prevede sette prove speciali per 96,22 chilometri, con il ritorno nel WRC delle tecniche Lousã e Arganil. Sabato sarà la tappa più dura: nove prove e 146 chilometri contro il tempo, inclusa Amarante, la più lunga con 26,24 km. Domenica chiusura con Vieira do Minho e la mitica Fafe, sede della Power Stage.

Didier Clément, ​​Team Principal, Lancia Corse HF ha dichiarato: “ Dopo gli ottimi risultati ottenuti nelle scorse settimane nei rally su asfalto di Croazia e delle Isole Canarie, ci apprestiamo ad affrontare una lunga serie di gare su sterrato. Il Rally del Portogallo è il primo di questi, noto per essere uno dei più impegnativi sia per le vetture che per gli equipaggi. Questo fine settimana, la sfida sarà resa ancora più difficile dalle previste condizioni meteorologiche piovose. Il team di sviluppo della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale ha svolto un intenso lavoro di preparazione in condizioni simili a quelle che ci aspettiamo di affrontare. Di fronte a una concorrenza estremamente agguerrita, l’intero team Lancia Corse HF è pronto ad affrontare questa importante sfida ”.