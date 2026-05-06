Alfa Romeo: il concept digitale che reinventa la spider italiana

Una nuova auto sportiva Alfa Romeo, almeno per ora solo virtuale, sta facendo parlare gli appassionati di design automobilistico. A catturare l’attenzione è stata Alfa Romeo Krantasy, concept CGI firmato dal designer Shawn, noto sui social come “sianghen__h” e membro del team IED Torino. Il progetto, segnalato da car.design.trends, immagina una barchetta futuristica nata come tributo all’epoca più romantica delle spider italiane e dedicata alla dolce metà dell’autore.

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Alfa Romeo Krantasy: ecco la barchetta futuristica che riporta il romanticismo sulle strade

L’idea alla base della Krantasy è chiara: far rivivere il romanticismo automobilistico dimenticato. Per riuscirci, Shawn ha creato una vettura sportiva elegante, intensa e delicata, ispirata al mondo dell’alta moda, agli accessori di lusso e ai prototipi da competizione senza parabrezza. Il risultato è una barchetta Alfa Romeo dal profilo emozionale, pensata per costruire un rapporto più intimo tra guidatore e passeggero.

L’abitacolo semiaperto è uno degli elementi più originali del concept. Al posto della classica configurazione sportiva, il designer ha immaginato una zona salotto simile a un divano, trasformabile in uno spazio più privato grazie a una capottina scorrevole. Sul lato passeggero compare persino un mazzo di fiori, pensato per diffondere profumi nell’abitacolo. Il guidatore, invece, dispone di un volante a cloche dall’aspetto futuristico, con quadro strumenti digitale integrato e ispirato agli indicatori tradizionali.

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All’esterno, Alfa Romeo Krantasy combina superfici in vetro dorato, carrozzeria rosso-nera, ruote imponenti e linee da prototipo endurance. Le alette aerodinamiche dietro le ruote anteriori, decorate con lo stemma Alfa Romeo, rafforzano il carattere sportivo.

Non sono state comunicate specifiche tecniche, trattandosi di un semplice render virtuale. Tuttavia, per una barchetta dedicata alla passione e al silenzio dell’intimità, una propulsione elettrica a doppio motore, ora come ora, sembrerebbe più coerente del classico V6 biturbo Quadrifoglio.