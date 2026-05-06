Fiat Topolino, a Mirafiori nasce la factory che trasforma la piccola elettrica in oggetto di stile

Mirafiori torna al centro di un nuovo progetto legato all’automotive torinese. In via Piacenza ha aperto ufficialmente il nuovo plant di Ita Innovation, la startup fondata dal designer Massimo Biancone che ha scelto proprio il quartiere simbolo della Fiat per dare vita alla sua Fiat Topolino Factory. Una scelta dal forte valore evocativo, perché qui la storia dell’auto italiana ha scritto alcune delle sue pagine più importanti.

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Ita Innovation, startup del designer Massimo Biancone, ha scelto Mirafiori per la sua Fiat Topolino Factory

Il nuovo impianto si sviluppa su una superficie di 2.000 metri quadrati ed è dedicato alla personalizzazione della Fiat Topolino, il quadriciclo elettrico di Stellantis prodotto in Marocco e successivamente trasferito a Torino per essere allestito secondo i kit sviluppati da Ita Innovation. Non si tratta quindi di una produzione completa del veicolo, ma di un lavoro di customizzazione che punta a trasformare la piccola elettrica in un prodotto più distintivo e ricercato.

Massimo Biancone sottolinea anche il ruolo della filiera locale, con “fornitori tutti dell’hinterland torinese”. Un dettaglio non secondario, perché il progetto vuole recuperare almeno in parte la tradizione dei carrozzieri piemontesi, capaci in passato di creare versioni speciali, serie limitate e interpretazioni originali delle vetture Fiat.

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Le Topolino vengono così reinterpretate attraverso diversi allestimenti tematici. Tra questi c’è la versione Vilebrequin, ispirata al fascino estivo della Versilia, oppure la Sporting, che richiama lo spirito delle Fiat sportive degli anni Novanta. Spazio anche alla Corallo, già vista alla Milano Design Week, caratterizzata dai colori delle calze Gallo.

Il progetto punta quindi su stile, personalizzazione e identità italiana. In un mercato in cui i quadricicli elettrici stanno cercando nuove forme di riconoscibilità, la Topolino diventa una base creativa su cui costruire piccole serie dal forte impatto estetico.

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La nascita della Topolino Factory a Mirafiori assume così un significato doppio: industriale e simbolico. Da un lato crea un nuovo presidio produttivo dedicato alla personalizzazione; dall’altro riporta nel quartiere Fiat una cultura del design automobilistico che appartiene profondamente alla storia di Torino.