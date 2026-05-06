Fiat Qubo L, spazio e risparmio: a maggio 2026 il prezzo scende sotto i 20.000 euro

La Fiat Qubo L torna in promozione a maggio 2026 con una formula pensata per chi cerca un’auto semplice, spaziosa e concreta. Un modello adatto a più utilizzi: dalla vita familiare agli spostamenti di lavoro, fino al tempo libero. La sua forza resta proprio questa: offrire spazio e versatilità senza rinunciare a dimensioni esterne facili da gestire.

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Fiat Qubo L: prezzo molto interessante a maggio 2026

La promozione riguarda la Fiat Qubo L 1.2 da 110 CV con cambio manuale a 6 marce. Il prezzo di listino è di 24.350 euro, esclusi IPT e contributo PFU. Con la rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 4, Fiat applica uno sconto diretto di 2.900 euro, portando il prezzo a 21.450 euro.

Il prezzo può scendere ulteriormente scegliendo il finanziamento con Stellantis Financial Services. In questo caso si aggiunge un vantaggio extra di 1.500 euro, che porta la cifra promozionale a 19.950 euro. L’offerta è valida solo con rottamazione e per vetture immatricolate entro il 27 maggio 2026.

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Il piano finanziario prevede un anticipo di 2.721 euro e un importo totale del credito pari a 17.499,60 euro. Nel pacchetto è incluso anche il servizio Identicar per 12 mesi, dal valore di 271 euro. Secondo l’esempio indicato nella promozione, l’importo complessivo dovuto dal cliente arriva a 22.317,99 euro.

Sul piano tecnico, la Qubo L punta su un motore 1.2 da 110 CV pensato per l’utilizzo quotidiano. È una soluzione equilibrata, adatta a chi cerca una guida lineare, consumi ragionevoli e una risposta adeguata anche quando l’auto viaggia a pieno carico. Il cambio manuale a 6 marce conferma l’impostazione pratica del modello.

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La parte più interessante resta però l’abitabilità. Fiat Qubo L mantiene dimensioni compatte all’esterno, utili in città e nei parcheggi, ma offre all’interno uno spazio generoso e modulabile. È una vettura pensata per chi ha bisogno di caricare, trasportare, organizzare. Con questa offerta dunque Fiat rende più competitivo un modello che punta tutto su funzionalità, accessibilità e concretezza.