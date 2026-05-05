Alfa Romeo Giulia e Stelvio: meglio il motore 2.2 diesel o il 2.0 benzina?

In attesa delle nuove generazioni che debutteranno nel 2028, chi valuta una Alfa Romeo Giulia o una Stelvio si pone quasi sempre la stessa domanda: meglio puntare sul diesel o cercare una versione a benzina? La scelta non è banale, perché entrambe le soluzioni hanno senso, ma parlano a due tipi di automobilisti diversi.

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Alfa Romeo Giulia e Stelvio: meglio il diesel o il benzina? Molto dipende dalle proprie esigenze

Escludendo le Quadrifoglio, che restano su fasce di prezzo molto alte, oggi il riferimento principale è il 2.2 Multijet diesel da 210 CV. È un motore che ha dimostrato negli anni di essere molto equilibrato. Spinge bene, consuma il giusto e si abbina in modo efficace al carattere di Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Non è soltanto una scelta razionale: su strada riesce comunque a restituire una guida piacevole, fluida e brillante.

Il diesel resta quindi ideale per chi usa l’auto ogni giorno, percorre molti chilometri o affronta spesso lunghi viaggi. Permette di godersi un’Alfa Romeo senza dover pensare troppo ai consumi, mantenendo comunque prestazioni adeguate al marchio.

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Sul mercato dell’usato, però, conviene essere attenti. Alcuni esemplari più datati con il 2.2 Multijet hanno avuto criticità legate alla pompa dell’olio. Nulla che debba spaventare in assoluto, ma prima dell’acquisto è importante controllare lo storico dell’auto: tagliandi, manutenzione, interventi documentati e verifiche regolari. Una Giulia o una Stelvio ben seguita può essere ancora una scelta molto interessante.

Dall’altra parte c’è il 2.0 turbo benzina da 280 CV, oggi non più ordinabile sul nuovo ma ancora presente tra gli usati. Qui cambia completamente il carattere. È un motore più vivace, pronto e coinvolgente, pensato per chi cerca una guida più emozionale. Su Giulia e Stelvio riesce a esaltare telaio, sterzo e risposta dell’auto, regalando sensazioni più sportive.

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Naturalmente richiede qualche attenzione in più: consumi più alti, manutenzione puntuale e cura costante. Ma per chi ama guidare, può essere la scelta più appagante. In poche parole, il diesel è perfetto per chi cerca equilibrio, autonomia e versatilità. Il benzina da 280 CV è per chi vuole un’Alfa Romeo più grintosa, da scegliere con il cuore oltre che con la testa.